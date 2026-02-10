Queralt Castellet en Milano Cortina 2026: A qué hora compite y dónde ver por TV los Juegos Olímpicos de Invierno

Plata en los Juegos de Beijing 2022, Castellet es una de las mejores opciones españolas en estos Juegos de Milano Cortina y una de las favoritas en halfpipe

Si hay una deportista conocida, de los 20 representantes que ha llevado la delegación de España a Milano Cortina, ésa es Queralt Castellet.

La rider catalana no sólo es la más veterana de la delegación española, sino que es la más segunda más exitosa de la historia. Y eso porque Paquito Fernández Ochoa ganó el oro hace ya 54 años en Sapporo. Tras ese metal, sólo está la plata de Castellet hace cuatro años y tres bronces.

Hay motivos para conocerla y también para tener esperanzas de que pueda sacar algo positivo en unos Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 que podrían ser los últimos a sus 36 años.

La rider catalana llega muy confiada a la competición y no descarta dar una nueva sorpresa, aunque la competencia ha crecido. "El objetivo no son las medallas. Siempre tiene que ser planchar la ronda que he venido a hacer. Y bueno, si calculas bien y trabajas mucho, los resultados acabarán llegando", avisa Castellet, quien deja claro que no tiene "ninguna ventaja" por haber sido segunda hace cuatro años.

"Fue increíble conseguir una medalla en Pekín porque recibes una valoración y un respeto, sobre todo de deportistas que no estaban hace cuatro años. Pero la competición empieza de nuevo y no tengo ventaja por tener medalla. Ahora sé que se puede. Simplemente voy a ir a por todas", reconoce en la rueda de prensa previa a su participación, en la que ha admitido que el nivel está "altísimo", más que nunca.

"La verdad que este año nos encontramos con el nivel más alto en todas las disciplinas del snow. Es muy obvio, pero voy a tener que sacar lo mejor que he hecho nunca", añadió.

Queralt Castellet tiene claro lo que tiene que hacer y ahora tratará de lograrlo. Las competiciones previas dan esperanzas de que puede conseguirlo.

¿Cuándo compite Queralt Castellet en los Juegos de Milano Cortina 2026?

Queralt Castellet inicia este miércoles su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. La campeona catalana disputará los que son sus sextos Juegos Olímpicos y lo hace tras lograr la plata en los de Pekín 2022.

Días y horas en las que compite de Queralt Castellet

Miércoles 11 de febrero (10:30 horas) Clasificatoria Snowboard halfpipe

Jueves 12 de febrero (19:30 horas) Final Snowboard halfpipe

Dónde ver por TV y online a Queralt Castellet en Milano Cortina 2026

Hay varias opciones en España para seguir en abierto la actuación de Queralt Castellet en estos Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026.

Por un lado, RTVE tiene los derechos, por lo que está haciendo una amplia cobertura de lo que ocurre en la cita olímpica en su programación de Teledeporte, así como en la plataforma RTVE Play.

Y también pueden seguirse en Eurosport, a través de sus dos canales. Este canal suele retransmitir muchos deportes invernales y en estos Juegos de Milano Cortina se ha volcado. Está disponible en las diferentes plataformas que hay en España (Movistar, DAZN u Orange). Y cuenta con a plataforma HBO Max, donde también se podrán seguir.

Así mismo, en ESTADIO Deportivo les estamos ofreciendo una amplia cobertura de todo lo que ocurre cada día en estos Juegos Olímpicos de Invierno y estaremos muy atentos a lo que haga Castellet en halfpipe.