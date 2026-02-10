Johannes Klaebo ya es siete veces campeón olímpico y España hace historia en los Juegos de Milano Cortina 2026

El esquiador noruego gana su segundo oro en esquí de fondo en esta cita de Milano Cortina 2024 tras superar al norteamericano Ben Ogden en un duro final del Sprint clásico; los españoles Jaume Pueyo y Bernat Sellés alcanzaron los cuartos de final en una jornada histórica

Jaume Pueyo se quedó en cuartos en el sprint de esquí de fondo de los Juegos de Milano Cortina 2026@COE_es

Jaume Pueyo y Bernat Sellés han hecho historia para España en unos Juegos Olímpicos de Invierno al clasificar por primera vez a dos esquiadores nacionales para unos cuartos de final del sprint masculino de esquí de fondo. Una prueba en la que el gran favorito, el noruego Johannes Klaebo ha ganado su segundo oro en estos Juegos de Milano Cortina 2026 y el séptimo de su carrera.

Tres eran los españoles que competían en esta prueba. Se esperaba que Pueyo alcanzara esos cuartos de final, pero Bernat Sellés rindió a un gran nivel en la clasificación y se hizo con la penúltima plaza. Marc Colell, como se esperaba, quedó fuera, aunque hizo una gran competición y acabó en mitad de la tabla de competidores.

Con Pueyo y Sellés entre los 30 mejores, a partir de ahí se disputaba en series eliminatorias de seis corredores, en las que pasaban los dos mejores de cada una a semifinales más los dos mejores tiempos.

Bernat Sellés dio la cara en la suya, pero quedó descolgado a partir de mitad del recorrido. Más duro fue para un Pueyo que, tras acabar 13º la clasificación, se veía con opciones de final. Y de hecho, las tuvo hasta los metros finales. El catalán atacó en el tramo final y llegó a liderar el sprint final, pero tuvo mala suerte, eligió el sitio más lento y se vio superado en los últimos metros.

Klaebo suma su segundo oro en Milano Cortina 2026

La final fue una pelea entre los dos grandes favoritos a tenor de lo visto durante toda la jornada. Johannes Hoesflot Klaebo, el gran favorito, por un lado, y el norteamericano Ben Ogden por otro.

Entre los dos se jugaron el oro, que se llevó finalmente el nórdico por 8 décimas, aunque el campeón entró muy relajado en meta. Tercero fue el también noruego Oskar Opstad Vike ya lejos de estos dos.

Triplete de las suecas y oro para Linn Svahn

En féminas, las suecas han dominado de principio a fin la jornada y, en este caso, una de sus representantes Linn Svahn, se ha llevado el oro, seguida de sus compatriotas Jonna Sundling y Maja Dahlqvist.

Svahn hizo un mejor tiempo de 4:04.64 y aventajó en casi dos segundos (+1.59) a Sundling -que partía como favorita en la previa- y en casi cinco (+4.83) a Dahlqvist, demostrando una total superioridad.

El resto de competidoras en esta final quedaron muy lejos del trío de favoritas. La noruega Julie Bjerbig aguantó hasta casi el final y llegó a casi nueve segundos (+8.69), pero las demás aparecieron muy descolgadas.