España hace pleno en danza y se ilusiona con Smart y Dieck

La pareja española llegó a ocupar, por momentos, la segunda posición en Danza Rítmica y el décimo puesto final les da muchas opciones de lograr el diploma olímpico en Milano Cortina 2026

Olivia Smart y Tim Dieck hicieron soñar por unos minutos con hacer algo grande en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026. Su maravillosa actuación en Danza Rítmica, primera fase de la modalidad Danza en Hielo de patinaje artístico, les situó segundos provisionales tras a la postre primera pareja: los franceses Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron.

Sin embargo, esa ilusión se desvaneció pronto, ya que quedaban por competir las nueve mejores parejas a priori y ocho de ellas les acabaron superando. Pese a ello, finalizaron en décimo lugar y con muchas esperanzas para el miércoles, en la rutina Libre, de poder aspirar al diploma olímpico, gran objetivo que se habían marcado antes de arrancar estos Juegos de Invierno.

Smart y Dieck se mejoraron a sí mismos y la nota lo valoró. Los 78,53 puntos que lograron tras una meritoria actuación mejoraron en más de tres puntos (75,17) lo logrado hace tan sólo unas semanas en el Europeo, donde compitieron con esta misma rutina 75,17. Eso les permitió auparse por momentos a esa tercera plaza y estar cerca de los ocho primeros puestos a los que intentarán el asalto este miércoles.

La lucha más allá de eso se antoja inviable. Sobre todo por el nivel ofrecido por los grandes favoritos. Y eso pese a que su rutina en Danza Libre es una de las mejor valoradas y, si no cometen errores y les sale una actuación similar a la de este lunes, van a optar a subir algunas posiciones en la clasificación.

Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron, campeones de Europa, marcaron diferencias desde el principio y nadie se les acercó al 90,18 con el que puntuaron. Cizeron regresaba a esta competición después de ser campeón olímpico en 2022 con su anterior pareja, Gabriella Papadakis. Su gran actuación les da un pequeño colchón con respecto a los campeones olímpicos, Madison Chock y Evan Bates (89,72), que acusaron el cansancio tras participar por equipos en las primeras jornadas.

Los canadienses Piper Gilles y Paul Poirier, habituales en los podios en los últimos años, completaron las tres primeras posiciones con una nota de 86,18 y muchas sorpresas en su actuación.

La gran alegría española se completó con la posición Sofía Val y Asaf Kazimov, que también estarán el miércoles en la prueba de Danza Libre. De los 23 participantes que competían este lunes, veinte parejas pasaban al miércoles y, pese a que Val y Kazimov, abrieron pista y eso les penalizó, lograron meter a tres parejas por debajo, por lo que lograron la última plaza clasificatoria y, con ello, España hizo pleno en Milán.

Clasificación después de la Danza Rítmica

1. Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron (FRA) - 90.18 puntos

2. Madison Chock y Evan Bates (USA) - 89.72

3. Piper Gilles y Paul Poirier (CAN) - 86.18

4. Lilah Fear y Lewis Gibson (GBR) - 85.47

5. Charlene Guignard y Marco Fabbri (ITA) - 84.28

6. Emilea Zingas y Vadym Kolesnik (USA) - 83.53

7. Allison Reed y Saulius Ambrulevicius (LTU) - 82.95

8. Evgeniia Lopareva y Geoffrey Brissaud (FRA) - 82.25

9. Marjorie Lajoie y Zachary Lagha (CAN) - 79.66

10. Olivia Smart y Tim Dieck (ESP) - 78.53

11. Christina Carreira y Anthony Ponomarenko (USA) - 78.15

12. Juulia Turkkila y Matthias Versluis (FIN) - 77.96

13. Diana Davis y Gleb Smolkin (GEO) - 77.15

14. Natalie Taschlerova y Filip Taschler (CZE) - 75.33

15. Marie-Jade Lauriault y Romain le Gac (CAN) - 74.35

16. Phebe Bekker y James Hernandez (GBR) - 72.46

17. Katerina Mrazkova y Daniel Mrazek (CZE) - 72.09

18. Holly Harris y Jason Chan (AUS) - 67.75

19. Milla Ruud Reitan y Nikolaj Majorov (SUE) - 67.31

20. Sofía Val y Asaf Kazimov (ESP) - 64.98

Eliminados:

21. Shiyue Wang y Xinyu Liu (CHN) - 64.76

22. Hannah Lim y Ye Quan (KOR) - 64.69

23. Jennifer Janse van Rensburg y Benjamin Steffan (ALE) - 63.67