Villarreal - Espanyol, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en ESTADIO Deportivo el partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports entre Villarreal y Espanyol...

Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido que nos espera a partir de las 21:00 horas en La Cerámica entre Villarreal y Espanyol...

A la espera de conocer los onces titulares en unos minutos, aquí os dejamos el análisis de los posibles onces iniciales, por nuestro compañero Álvaro Romero.

Villarreal y Espanyol se miden posiblemente en sus peores momentos de resultados en LaLiga. Los de Marcelino suman tres jornadas sin sumar una victoria en Liga mientras que los de Manolo González todavía no han ganado en este 2026, lo que ha propiciado que el Betis le cazara jornadas atrás...

Villarreal y Espanyol se miden este lunes en el Estadio de La Cerámica en el partido que cierra la 23ª jornada de LaLiga EA Sport con la necesidad de sumar tres puntos en sus objetivos europeos. Ocho puntos separan a ambos equipos actualmente, una distancia que se dispararía a once en caso de triunfo local o que se estrecharía a cinco, si gana el equipo perico, y por el medio un Betis que saldrá beneficiado sea cual sea el resultado, pues o bien recortará distancia con el cuarto o ampliará la renta con el sexto.

El conjunto de Marcelino García Toral tiene este noche la oportunidad de cazar de nuevo al Atlético de Madrid, a tres puntos de distancia y apretar aún más la pelea por el tercer puesto de LaLiga. Por su parte, el Espanyol ha visto como el Betis ya lo adelantó hace un par de semanas y pese a la derrota del Celta, su máximo perseguidor, la Real Sociedad viene en una gran racha de resultados y se ha situado a tres puntos de los pericos.

El Villarreal hará valer su gran rendimiento como local en esta Liga, donde ha conseguido 25 puntos, mientras que los hombres de Manolo González no ganan fuera de casa desde que lo hicieran en San Mamés contra el Athletic en diciembre (1-2), antes de iniciar su mala racha.