Así queda la clasificación de la Liga ACB tras el KO del Valencia y las victorias de Madrid y Barça en la jornada 19

La derrota del Valencia Basket en Badalona consolida el liderato del Real Madrid al frente de la ACB y da emoción a la lucha por la segunda plaza

El Real Madrid consolidó su primera posición en la Liga ACB con un nuevo triunfo, que le permite poner un colchón de tres victorias sobre su más inmediato perseguidor, un Valencia Basket que cayó en Badalona y que ve peligrar, incluso, la segunda plaza, ya que el Barça está a una sola victoria y deben jugar en el Palau Blaugrana.

Los de Sergio Scariolo, que habían perdido los dos partidos esta semana en Euroliga, no tuvieron piedad del colista, un Covirán Granada que, como siempre, puso ganas y buen juego, pero no se vio con recursos para someter a los blancos, donde Kramer y Alex Len mostraron su mejor nivel.

El Barça también aprovechó la derrota del Valencia Basket y, pese a que jugó con bajas importantes -hoy ha dado a conocer las lesiones que tienen Punter y Satoransky-, pudo doblegar al Basquet Girona en un duro partido, que se complicó al final tras irse al descanso con un resultado cómodo.

El Joventut aprieta la zona noble en la ACB

La victoria del Joventut permite a los verdinegros mantenerse en zona de 'play off' y da emocion a la lucha por la segunda y tercera plazas, ya que hay cuatro equipos a un solo triunfo de los taronja, con el UCAM Murcia y el Unicaja en pleno proceso de crecimiento.

También hay emoción en la zona baja con la victoria del San Pablo Burgos frente al La Laguna Tenerife. Los de Porfi Fisac ya están a una sola victoria de salir de la zona de descenso y aprietan a un Morabanc Andorra que no pudo ganar en Málaga pese al cambio de entrenador.

Los partidos del Dreamland Gran Canaria y del Baskonia se aplazaron porque jugaban entre ellos un partido atrasado que iba a definir los cabezas de serie para la próxima Copa del Rey. En él, el Baskonia superó a los canarios por 75-97, por lo que los vascos acaban como cabezas de serie y se enfrentarán a La Laguna Tenerife en cuartos de final. El UCAM Murcia, que pierde su condición de cabeza de serie, será por tanto el rival del Barça en cuartos.

Resultados jornada 19 de la Liga ACB

San Pablo Burgos 96-88 La Laguna Tenerife

Unicaja 91-79 MoraBanc Andorra

Río Breogán 95-106 UCAM Murcia

Hiopos Lleida 90-99 BAXI Manresa

Joventut 90-87 Valencia Basket

Real Madrid 94-79 Covirán Granada

Barça 97-92 Basquet Girona

Dreamland Gran Canaria - Surne Bilbao Basket. Aplazado al 18 de febrero

Baskonia - Casademont Zaragoza. Aplazado al 1 de abril

Clasificación de la Liga ACB tras la jornada 19

1. Real Madrid 17 - 2 (+200)

2. Valencia Basket 14 - 5 (+253)

3. Barcelona 13 - 6 (+135)

4. UCAM Murcia 13 - 6 (+115)

5. Unicaja 13 - 6 (+75)

6. Kosner Baskonia 12 - 6 (+106)

7. La Laguna Tenerife 11 - 8 (+50)

8. Joventut 11 - 8 (+42)

9. Bilbao Basket 11 - 8 (-12)

10. Basquet Girona 9 - 10 (-72)

11. Río Breogan Lugo 8 - 11 (-44)

12. Hiopos Lleida 8 - 11 (-109)

13. Baxi Manresa 8 - 11 (-118)

14. Dreamland Gran Canaria 6 - 12 (-99)

15. Casademont Zaragoza 6 - 13 (-92)

16. Morabanc Andorra 5 - 14 (-139)

17. San Pablo Burgos 4 - 15 (-88)

18. Covirán Granada 1 - 18 (-203)