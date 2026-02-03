Jugosa oferta a Ibon Navarro: la Euroliga quiere llevarse al entrenador del Unicaja

Según confirma Mundo Deportivo, el Bayern Múnich habría puesto sobre la mesa una contrato de tres años para convencer al actual técnico de los costasoleños

La Euroliga no perdona. El gigante del baloncesto europeo quiere lo mejor de lo mejor, y claro, ahí no solo entran los jugadores, sino esos técnicos que pueden marcan la diferencia en la máxima competición continental. Pues bien, justo eso han debido pensar en un Bayern Múnich que se han puesto manos a la obra para que su próximo entrenador no sea otro que Ibon Navarro, actual preparador del Unicaja Málaga, al cual ya habrían puesto un contrato en firme por delante.

Si bien era el periodista Andrea Calzoni el que levantaba la liebre al señalar que los alemanes querían hacerse con los servicios del entrenador vasco a largo plazo, estando dispuesto a pagar una indemnización al equipo andaluz, ha sido finalmente Mundo Deportivo el medio de ha dado más detalles sobre la suculenta oferta que habría recibido el técnico de 49 años.

Una suculenta oferta para Ibon Navarro

Sin llegar a dar cifras exactos, el citado medio explica que el nuevo salario de Ibon Navarro sería importante –por supuesto por encima del actual– y que además este se extendería durante al menos tres años. Exacto, el plan en Múnich es dar forma a un nuevo proyecto con él como jefe y para ello no piensan escatimar en gastos, dejando claro desde ya que pagarían los 300.000 que cuestan su rescisión con el Unicaja, puesto que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027.

La realidad es que los alemanes están inmersos en una temporada de transición. Tras no cuajar la apuesta de Gordon Herbert para el banquillo, en el Bayer se lanzaron a contratar a Svetislav Pesic, quien estará hasta final de temporada tras vivir una primera etapa en el club entre 2012 y 2016. Pese a que hay tiempo por delante, los bávaros no quieren dejar pasar más tiempo para sentar las bases del futuro. Además, casi dan la actual temporada por perdida. No sorprende, ya que con un actual balance de 10-15 en la Euroliga están a cuatro partidos del play-in; es decir, lo tienen casi imposible.

Ibon Navarro, una verdadera leyenda en el Unicaja

La trayectoria de Ibon Navarro al frente del Unicaja Málaga es simple y llanamente impresionante. Tras pasar por los banquillos de Baskonia, Manresa, Murcia o Andorra, fue en 2022 cuando arribó a la ciudad andaluza para dar forma a un equipo campeón, uno que a estas alturas acumula dos Copas Intercontinentales, dos Copas del Rey, dos Basketball Champions League y una Supercopa con él al mando. Si se marcha, honor.