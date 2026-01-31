Puja abierta por Lorenzo Brown con el Unicaja metido de lleno

El pasaporte español del veterano base hace muy apetecible su contratación para los equipos punteros de la Liga ACB

Como todos sabemos, Lorenzo Brown busca equipo. Aunque suene extraño en alguien de su nivel, y más teniendo en cuenta que estamos a mitad de temporada, resulta que el Olimpia Milano anunció hace poco que directamente lo apartaba del equipo; es decir, que dejaba de jugar pese a tener contrato en vigor.

Sin que se diesen explicaciones más allá de escuchar al entrenador del conjunto italiano, Peppe Poeta, decir que era una decisión de mutuo acuerdo entre el club y el cuerpo técnico, lo que estaba claro desde el primer momento es que estando ya bien físicamente –empezó la campaña lesionado– a Brown no le iban a faltar 'novias' de cara a terminar la misma. Pues bien, el periodista Matteo Andreani señala que la puja ya ha comenzado.

Con un gran cartel en Europa, el que fuese campeón del Eurobasket con España en 2022 está viendo como las puertas de la Liga ACB se le abren de par en par; tanto es así que ya sabemos que son varios los equipos que le han traslado su interés, estando entre eso un Unicaja Málaga que parece estar dispuesto a apostar fuerte por el point guard de 35 años.

Si bien es seguro que otras escuadras del Viejo Continente querrán contar con él, no sorprende que se hable sobre todo de la competición española, ya que al tener pasaporte español es fácil de encajar en cualquier plantilla.

Unicaja Málaga, un aspirante a todo

Aunque los de la Costa del Sol no forman parte de la Euroliga, no por ello están por detrás de los equipos españoles que sí participan en la máxima competición continental. Ya sea en la Liga ACB o en la Copa del Rey que se celebra en un par de semanas con el Roig Arena de Valencia como escenario, Unicaja está entre los candidatos a levantar tales títulos.

Ya a nivel continental, hace tiempo que los andaluces dejaron la Euroliga para sumarse a la la Champions League de la FIBA, competición que ha ganado en sus dos últimas ediciones.

Lorenzo Brown, de estrella al casi ostracismo en Italia

Así es. Cuando el conjunto de Milán se hizo con lo servicios del base lo hizo pensando en que fuese uno de sus jugadores más importantes; sin embargo, la lesión justo antes de empezar la temporada y el cambio de entrenador –estaba antes Ettore Messina–, le han terminado llevando a una delicada situación en la que no ha pasado de los 14 minutos de promedio en la competición europea para promediar 5,8 puntos y 2,7 asistencias.