Levante 0-0 Atlético: Otro tropiezo rojiblanco que pide fichajes

El Atleti fue de más a menos ante un Levante valiente pero que acabó dando por bueno el punto en el tramo final; además de un punto insuficiente, Simeone se vuelve con dos lesionados y uno tocado...

El Atlético de Madrid volvió a tropezar fuera de casa, donde sigue sin encontrar su mejor versión y para colmo de males, se vuelve para Madrid con dos lesionados, Sorloth y Barrios, y un tocado, Marcos Llorente. El partido del Ciutat de Valencia tuvo el guion esperado con un Atlético de Madrid dominador con el balón y un Levante bien plantado en defensa a la espera de poder cazar alguna ante la portería de Oblak. Comenzó con mucha intensidad el choque y con Nico González avisando con un cabezazo que Ryan tuvo que mandar a córner.

El argentino fue el que tuvo las mejores del Atlético, que comenzó con Julián Álvarez en el banquillo pero que a la media hora de juego tuvo que entrar sin calentar tras un fuerte choque entre Sorloth y Matías Moreno que dejó a ambos jugadores KO, sobre todo al noruego, y obligando a ambos técnicos a mover el banquillo.

Antes de la acción que marcó la primera parte, Nico volvería a disfrutar de un remate de cabeza cruzado que se fue fuera y el Levante una falta en la frontal tras un error de Lenglet, pero que Carlos Álvarez estrelló en la defensa. No fue el mejor partido del galo en su vuelta al once, y de hecho fue cambiado al descanso por Hancko.

Sorloth, en camilla y directo al hospital

A la media hora de juego, en un córner a favor del Levante, Sorloth iba con todo para despejar el balón pero en el camino se llevó también la cabeza de Matías Moreno. Ambos caían desplomados al suelo y García Verdura rápidamente paraba el partido. Entraban las asistencias y tras unos minutos, Sorloth se marchaba en camilla mientras que Moreno lo hacía por su propio pie, pero ninguno pudo continuar.

Julián Álvarez entraba por el noruego y Manu Sánchez por Moreno, pero esta acción acabaría influyendo en el ritmo de partido hasta el descanso. Con dominio rojiblanco pero menos intensidad. De hecho, las dos únicas ocasiones reseñables que hubieron fue un disparo cruzado de Tunde y un remate de Nico que estrelló en el lateral de la red.

Otra lesión en el Atleti: Barrios pide el cambio

Tras el paso por vestuarios, el Levante salió con la intención de dar un susto al Atleti mientras que el Cholo dejaba en la caseta a Lenglet para sacar a Hancko. Sin embargo, unos minutos más tarde se veía obligado de nuevo a hacer modificaciones después de que Pablo Barrios pidiera el cambio por lesión. Koke entraba en su lugar pero casualidad o no, la salida de Barrios partía el Atleti que comenzaba a sufrir más de lo que hubiera querido, aunque sin saber los granotas transformar ese peligro en ocasiones claras.

A Simeone no le gustaba lo que estaba viendo y metía a Pubill y a Baena, cambios con los que ganó el equipo rojiblanco aunque seguía sin saber cómo entrar por dentro ante la férrea defensa granota. Así llegaría la ocasión más clara del Atleti en la segunda parte, con un remate de cabeza de Julián Álvarez en el segundo palo que Ryan desbarató. A continuación tendría también el Levante la mejor por su lado, con un balón colgado al área que Dela supo peinar a la perfección pero ahí emergió la figura de Jan Oblak para sacar una mano salvadora a la cepa del poste y evitar el 1-0.

El tiempo corría y al Atleti se le acababan las ideas mientras el Levante comenzaba a dar por bueno el punto ante el tercero de LaLiga. La última ocasión sería rojiblanca, ya con el tiempo cumplido, con un remate de volea de Julián dentro del área que acabó en las manos de Ryan.#[media;[proveedor:4;id:DAZN_ES/status/2017682503494963618]]

- Ficha técnica:

Levante: Ryan; Toljan, Dela, Moreno (Manu Sánchez 29'), Matturro; Raghouber, Tunde (Paco Cortés 75'), Pablo Martínez; Carlos Álvarez (Olasagasti 75'); Iván Romero (Tay 89'), Iker Losada (Etta Eyong 59').Atlético: Oblak; Molina, Lenglet (Hancko 46'), Le Normand, Ruggeri; Marcos Llorente (Pubill 59'), Johnny Cardoso, Barrios (Koke 50'), Nico González (Jano 73'), Almada (Baena 59'); Sorloth (Julián Álvarez 27').Gol: No hubo.Árbitro: Víctor García Verdura (catalán). Amonestó a Dela y Olasagasti por parte del Levante; a Lenglet por el lado del Atlético.

Incidencias: Estadio Ciutat de Valencia. 20.573 espectadores.