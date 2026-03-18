Otro motivo que puede complicar la continuidad de Cömert

El Valencia CF sigue sin mover ficha a la hora de renovar el contrato del central que expira al final de esta temporada. El suizo está rindiendo a gran nivel desde hace varias semanas lo cual no pasa desapercibido para su selección nacional, Suiza

Eray Cömert se ha convertido en uno de los asuntos que tiene que resolver el Valencia CF en las últimas semanas de temporada porque el central acaba contrato. El suizo se ha consolidado como titular indiscutible en el equipo que entrena Carlos Corberán y eso ha propiciado que su estatus en plantilla haya cambiado ya que ya no es un descarte. Su continuidad está complicada por varias razones, pero ahora puede surgir uno más en las próximas horas que puede hacer que la cotización de Cömert suba.

Suiza valora convocar a Cömert, central del Valencia CF

Mientras el Valencia CF no se decide a la hora de renovar a Eray Cömert, la cotización del central de 28 años sigue subiendo gracias al gran nivel que ha mostrado en el equipo de Mestalla en las últimas semanas.

Su rendimiento no ha pasado desapercibido en su país natal y Suiza está considerando convocarlo para los partidos amistosos que hay en estas semanas que vienen y que son los últimos compromisos del combinado helvético antes de jugar el Mundial 2026 al que puede ir ahora un Cömert que a comienzos de temporada ni soñaba con ello.

Y es que Cömert, según informa Tribuna Deportiva va a ser convocado, no es convocado con Suiza desde marzo de 2025. Es decir un año de ausencia si rompe ahora la tendencia.

De ser convocado, la continuidad de Cömert en el Valencia CF se complicará aún más porque significaría un ascenso en el estatus de un central que tiene pretendientes.

Cömert: el interés de la Lazio y su comunicación con el Valencia CF

La situación de Cömert no ha cambiado demasiado en las últimas horas. El Valencia CF sigue sin tomar partido a la hora de afrontar la renovación de su contrato que espira al final de esta temporada.

En el club de Mestalla han optado por una estrategia conservadora para renovar a Cömert. No han presentado oferta al central al que le han pedido que comunique las ofertas que le lleguen para estudiarlas e igualarlas llegado el caso. Cada euro cuenta en un Valencia CF en el que no se quiere hacer un gasto excesivo en la confección de la plantilla de la temporada pasada.

Cömert, mientras ve cómo su cotización no para de subir, se toma su futuro con cierta tranquilidad a sabiendas que no le van a faltar propuestas. No en vano, en las últimas horas se ha filtrado que la Lazio lo tiene en su agenda de cara al próximo mercado de fichajes de verano.