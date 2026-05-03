Hugo Duro, sobre el día libre de Corberán: ﻿"Creo que no es una pregunta para mí, para que me lluevan palos prefiero no contestar"

El delantero del Valencia fue cuestionado sobre el irónico cántico de Mestalla ante la costumbre del técnico de conceder un día de descanso tras cada partido, a lo que prefirió morderse la lengua...

Hugo Duro volvió a ser suplente una jornada más. Ni la lesión de Lucas Beltrán le pudo abrir la puerta a la titularidad junto a Umar Sadiq que en esta ocasión fue la única referencia ofensiva, apostando Carlos Corberán por la entrada de Javi Guerra en el doble pivote para jugar con Ugrinic por detrás del nigeriano.

El delantero getafense tendría su oportunidad a la hora de partido, cuando entró en sustitución del suizo pero no fue el día del '9' del Valencia, que como todo el valencianismo, acabó el choque con una enorme sensación de frustración.

El goleador che fue uno de los futbolistas encargados de atender a la prensa, y cuando le preguntaron por uno de los cánticos de la grada, el famoso 'mañana es día libre', por ya conocido día de descanso concedido por Corberán a sus jugadores tras los partidos, Hugo Duro sonrió inicialmente para luego contestar: "Creo que no es una pregunta para mí y qué quieres que te diga, para que luego me lluevan palos prefiero no contestar".

Esa fue la última pregunta que respondió en su atención a los medios, pero antes hubo otras:

Análisis del partido

"El equipo creo que no ha estado mal. Era un duelo igualado y en un saque de banda que defendemos mal nos hacen el primero, nos hemos ido arriba y nos han marcado el segundo que nos ha acabado de matar".

El Valencia no ha estado cómodo

"Está claro que nosotros nos jugamos la vida y eso a veces se te puede volver en contra por la ansiedad de tener un buen resultado. Ramazani ha tenido un disparo al poste que podría haber cambiado el partido".

Cuál era el plan para ganar al Atlético

"Hemos intentado generar más desborde por fuera, más presencia en el área. Eso también tiene un riesgo. Tenemos que pensar en el siguiente partido porque nos estamos jugando la vida y no es momento de bajar la cabeza".

Polémica por el gol de Cubo

"Se equivoca el juez de línea levantando el banderín. Es una persona y se puede equivocar. Nos ha pedido disculpas y me gustan las personas que reconocen sus errores. En el gol de Sadiq primero pita falta mía y dice que lo tiene claro. No lo tendría tan claro cuando ha dicho que la falta era mía".

Cuatro partidos por delante

"Quedan cuatro finales que hay que afrontarlas como tal. Está la cosa muy apretada. Somos un montón de equipos y hay que ganar partidos para asegurar la salvación".