Corberán: "Entiendo que la frustración vaya contra el máximo responsable que soy yo"

El técnico reconoce que el Atlético de Madrid fue superior y señala que "lo importante" no es él y sí el Valencia al ser cuestionado por si siente confianza del club

Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, se ha referido al enfado mostrado este sábado por Mestalla por el juego y el resultado de su equipo contra el Atlético de Madrid que se ha llevado los tres puntos. "Entiendo que la frustración vaya contra el máximo responsable que soy yo", ha manifestado a la conclusión del duelo.

El técnico, en la rueda de prensa, ha ahondado al ser preguntado por las críticas de la afición hacia su persona y cómo los había recibido. "Entiendo la frustración, pero yo me centro en el partido para dar la vuelta al choque y generar situaciones positivas. La mayor pena no es escuchar el cántico, es la falta de juego". En este sentido, también fue abordado Corberán sobre si notaba la confianza del club hacia su trabajo. "Me centro en los partidos. Lo importante no es Carlos Corberán, es el Valencia", ha contestado el entrenador valencianista.

La advertencia sobre los 39 puntos

La permanencia sigue siendo el objetivo del Valencia y en ese punto ha reparado el técnico: "Mi discurso no ha cambiado. Dije que con 39 puntos no iban a ser suficientes. Ojalá hubiéramos hecho un mejor partido y tener más puntos. Pero el mensaje es el mismo. Con 39 puntos no va a ser suficiente, tenemos que hacer más".

Además, ha analizado el encuentro en sí contra el Atlético de Madrid que ha vencido con los goles de Iker Luque y Miguel Cubo en la segunda parte. "Ha sido un mal partido. No conseguimos hacer el partido que buscábamos. No conseguimos hacer ocasiones de gol. Sólo tuvimos la de Ramazani", ha indicado Corberán para continuar: "No fuimos capaces de sostener ni de dañar y nos fuimos diluyendo a medida que pasaban los minutos.

En su visión, no ha puesto excusas y ha manifestado que el Atlético ha superado al Valencia en el terreno de juego. "El Atlético nos ha creado muchos problemas, hemos jugado mucho al pie y poco al espacio. No ha sido cuestión de actitud sino táctico. El rival nos ha superado", ha relatado el entrenador.

Al hilo de esto Corberán fue preguntado por si el vestuario le sigue en las ideas que pretende ejecutar sobre el terreno de juego. "No creo que no es cuestión de hacer lo que les pido, es de entender el partido. No hemos sabido superar su presión ni fuimos capaces de dañarles. Hay veces que el rival te supera", ha comentado el de Cheste.