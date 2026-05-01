Lucas Beltrán no llega a tiempo, oportunidad para Hugo Duro

El delantero argentino ha vuelto a ausentarse en la sesión de este viernes y no estará en Mestalla, lo que abre la puerta a la titularidad al goleador madrileño

El Valencia recibe este sábado al Atlético de Madrid en Mestalla con la intención de sumar tres puntos que puedan dejarle muy cerca de la permanencia matemática. Los hombres de Carlos Corberán intentarán hacer valer el factor campo de un Mestalla que estará de nuevo con sus jugadores en la búsqueda de un triunfo balsámico.

Carlos Corberán y sus jugadores ya están concentrados de cara al choque ante los rojiblancos y entre la expedición che no se encuentra finalmente el delantero argentino Lucas Beltrán, que lleva toda la semana entre algodones y en la última sesión de este viernes no ha participado con el grupo. El futbolista del Valencia no ha sido capaz de superar las molestias en su rodilla y no forma parte de la convocatoria de Corberán.

¿Oportunidad para Hugo Duro?

La ausencia de Lucas Beltrán, titular en los últimos partidos, abre de nuevo la puerta a la titularidad a Hugo Duro, aunque Corberán podría optar por otro perfil de acompañante para Sadiq, es decir, más un enganche que un delantero.

"Creo que todo tiene que ver con la necesidad. Si entiendes que el equipo necesita en ese momento tener dos delanteros puros en el campo porque, al final, los dos delanteros puros en el campo es en momentos donde el equipo somete mucho al rival, donde tú estás volcado en el área contraria y donde pones muchos balones en ese espacio, en el área, porque el equipo llega con mucha facilidad fruto del resultado, fruto del dominio, fruto de diferentes cuestiones. Pero también hay momentos donde es importante usar a jugadores que también te ayuden en la construcción y en la progresión para poder llegar a esas posiciones", explicaba ayer Corberán en sala de prensa.

Cömert apunta al banquillo

El que sí ha podido entrar finalmente en la lista de convocados che es el central suizo Eray Cömert, una vez superada ya su lesión aunque todavía no tiene el ritmo competitivo de sus compañeros y no saldrá de inicio, esperando su momento desde el banquillo, siendo Pepelu o Unai Núñez el acompañante de César Tárrega en el eje de la zaga.

Carlos Corberán también ha citado a dos futbolistas del filial como son Rubén Iranzo y Vicent Abril. En la lista de convocados no están los lesionados Julen Agirrezabala, Dimitri Foulquier, Thierry Correia, Mouctar Diakhaby y José Copete, todas ellas bajas en la retaguardia del técnico de Cheste.