Peter Lim: el origen de su llegada a Valencia y su verdadero negocio en Mestalla

El presidente de Libertad VCF, José Pérez, vuelve a denunciar en ESTADIO Deportivo el verdadero interés de Peter Lim, usando al Valencia "para la compra de jugadores por encima del precio, para la venta por debajo del precio", además de recordar cómo se produjo su llegada a Mestalla

Después de ganar dos Ligas, una copa de la UEFA, una Supercopa de Europa y caer en dos finales consecutivas de la Champions League entre el año 2.000 y el 2.004, la ciudad de Valencia entró en una especie de fiebre que afectó a la clase política, que intentando aprovechar el gran rendimiento deportivo del club de Mestalla, quiso blindarlo de posibles compradores extranjeros, pero la jugada, que desde el comienzo ya empezó mal, tenía todas las papeletas para acabar mal, e incluso provocó la necesidad de precisamente lo contrario, acabar suspirando por un comprador, todo ello para poder hacer negocio con el cambio de estadio, tal y como ha relatado José Pérez, presidente de Libertad VCF, en el reportaje dedicado al Nou Mestalla.

Pero paralelamente a la construcción del nuevo estadio también nace el origen de todo el entramado que acabaría otorgando el poder a Peter Lim, un empresario de Singapur, que ya había intentado entrar en el Liverpool o el Atlético de Madrid sin éxito, pero que se encontró con un Valencia que ya venía de malas experiencias en la presidencia desde que Juan Soler llegara a ella.

El origen de la llegada de Peter Lim

En esta última entrega, José Pérez nos detalla cómo una serie de acontecimientos provocados por la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, desemboca en la llegada de Peter Lim al Valencia casi 15 años después.

"Todo surge por un tema político, estamos hablando de principios de los 2000, cuando intenta entrar ya aquí algún inversor a hacer negocio con el Valencia y se lo impiden. Entre la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, pergeñan una, digamos, operación para impedir que entre alguien con cierto dinero a hacer negocio con el Valencia Club de Fútbol. Entonces crean una fundación que tiene el 70% de las acciones del club, con una ampliación de capital que como no va a ser cubierta por la totalidad de los accionistas, el restante se lo quedará a la fundación. ¿Y esta fundación de donde sacará el dinero? Pues con un préstamo que le da la propia Generalitat, que le da la comunidad", explica José Pérez a esta redacción.

Ahí llega la primera irregularidad, mucho antes de que siquiera el Nou Mestalla esté proyectado, y comenzaron las primeras denuncias. "Un valencianista lo demanda en Europa y Europa dice que esto no se puede hacer, que no se puede dedicar dinero público. Se llama asistencia financiera y no se puede hacer, entonces ahí hay un dinero que tiene que devolver una fundación que no tiene dinero, que solo tiene acciones, a la Generalitat Valenciana. Como ese dinero hay que devolverlo porque hay una sentencia de Europa, realmente quien tiene urgencia por encontrar un comprador en el Valencia Club Fútbol es el propio gobierno valenciano. En aquel momento se dice que el Valencia necesitaba un comprador porque está en la ruina. No es cierto. Tenía mucha menos deuda de la que tiene ahora pero realmente el comprador se busca para solucionar un problema político, no un problema del club, sino un problema político pues el problema lo tenía la fundación", recuerda el presidente Libertad VCF.

Peter Lim y su cartera de jugadores en el Valencia

¿Y qué negocio se asegura comisiones que no serían comisiones públicas? Evidentemente, declarado no hay ningún negocio, porque se sabe lo que se quedan los representantes, el problema es el dinero que se queda detrás. En el verano del 2015, y para mí es lo más relevante, o sea, es lo que más identifica el gran engaño que fue la compra del Valencia Club de Fútbol, que es muy similar, aunque hecho de otra forma, a lo que pasó con el Atlético de Madrid, sobre cómo Gil y Gil compra el Atlético de Madrid... Pues aquí, ¿cómo compra Peter Lim el Valencia Club de Fútbol? La fundación tiene el 70% de las acciones, que es lo que le venden a Peter Lim. Peter Lim, ese verano del 2015, está intentando comprar un club de fútbol", revela José Pérez, que llega al punto clave.

"¿Por qué? Porque él tiene una sociedad, en las Islas Vírgenes, junto con Jorge Mendes, en la que tiene en propiedad tres jugadores de fútbol. Rodrigo, Cancelo y André Gomes. Tiene estos tres futbolistas en propiedad, y entra en vigor una norma FIFA en el 2015, por la cual los jugadores de fútbol no pueden estar en propiedad de empresas, solo pueden estar en propiedad de clubes de fútbol. Por eso él intenta comprar el Liverpool y le dicen que no, intenta comprar el Atlético de Madrid y le dicen que no, y aquí lo consigue. Su fondo de inversión, su fondo de jugadores, le vende al Valencia Club de Fútbol a André Gomes y a Cancelo cuando ninguno de los dos habían debutado prácticamente en Primera división con el Benfica, y a Rodrigo. Estos tres jugadores se los vende al Valencia por 80 millones de euros, cuando el precio de compra no era ese. Teníamos jugadores de la cantera del Benfica infladísimos", denuncia el presidente de Libertad VCF.

"Lim compra por 70 millones de euros el 70% de las acciones. Ahí ya había hecho negocio, en la primera compra. Él realmente no saca el dinero que el Valencia le da por estos jugadores, es el que utiliza. 70 millones de euros, realmente, el coste total de las acciones eran 90 millones, pero él adelanta 70 y los otros 20 se lo financia Bankia, con lo cual, con el dinero que saca, con la rentabilidad que le saca a estos futbolistas, es como compra el Valencia Club de Fútbol", recalca Pérez.

Jugando a mover futbolistas aprovechando el Valencia

Sobre todo en sus primeros años, Peter Lim aprovechó su vinculación con Jorge Mendes para utilizar el Valencia para hacer negocio, como por ejemplo la compra de Thierry Correia o la salida de Kang-In Lee: "Durante todos estos años, él ha estado jugando con esto, con la compra y venta de jugadores, no hemos hecho más que traer jugadores a un precio desorbitado, de repente, por un jugador que no había debutado en Primera división portuguesa se pagaban unos 12 millones de euros, como Thierry Correia, o tantos otros, y la venta de jugadores por debajo del precio. Por ejemplo, nosotros, a Kang-In Lee, ahora en el Paris Saint Germain, campeón de Europa, de nuestra cantera, se lo dan a cero euros, le dan la carta de libertad. Eso es lo que le entra a Valencia, a Valencia no le entra dinero, pero todos sabemos... Hay un hecho que lo denota claramente, el Valencia no tiene en nómina Jorge Mendes, en Mallorca tampoco, el representante del jugador tampoco era Jorge Mendes, y, sin embargo, la operación la hace Jorge Mendes, eso ya lo deja claro.

Antes de finalizar, José Pérez deja una reflexión que resume a la perfeción en qué ha convertido Peter Lim al Valencia durante los últimos once años: "A Peter Lim lo que le interesaba ha sido simplemente tener un club viviendo en Primera división para la compra de jugadores por encima del precio, para la venta por debajo del precio, para comisionar por debajo de lo que se ve en las operaciones. Este es el gran mal de Peter Lim, yo digo que no son empresarios, sino que son especuladores, para hacer dinero fácil".