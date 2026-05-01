Girona - Mallorca, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo y online el duelo entre Girona y Mallorca correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports y que dará comienzo a partir de las 21:00 horas en el Estadio de Montilivi

El duelo entre Girona y Mallorca dará comienzo a partir de las 21:00 horas y desde ya podrá seguir la previa del mismo en ESTADIO Deportivo.

El choque entre Girona y Mallorca es un partido en el que el ascenso estará rondando el césped de Montilivi. Si los catalanes aún no tienen certificada su permanencia de cara al próximo curso, los baleares aún menos.

El Girona de Míchel llega a tan solo cuatro puntos del descenso que ahora mismo marca el Sevilla. Los catalanes suman dos derrotas consecutivas y debido a esa mala racha se han acercado nuevamente a esas posiciones que frecuentaron más de lo esperado en la primera mitad de la temporada.

El Mallorca de Demichelis depende de sí mismo para seguir en Primera una temporada más. Pero los bermellones tienen a solo un punto al Sevilla por lo que cualquier tropiezo de los baleares y una victoria nervionense traería a puestos de descenso nuevamente a los de Son Moix.

Alejandro Francés, Fran Beltrán y Joel Roca, por el Girona, y Manu Morlanes y Justin Kalumba, por el Mallorca, son las novedades de Míchel Sánchez y Martín Demichelis para el partido inaugural de la jornada 34 de LaLiga EA Sports, este viernes en el Estadi de Montilivi. En el bando rojiblanco, Francés, Beltrán y Joel Roca vuelven al once titular en detrimento de Àlex Moreno, baja por sanción, Iván Martín y Thomas Lemar, suplentes de inicio, respecto a la derrota de la última jornada contra el Valencia (2-1).

Girona y Mallorca serán los protagonistas que den el pistoletazo de salida a la jornada 34 de LaLiga EA Sports en este viernes 1 de mayo, Día del Trabajador. Ni Girona ni Mallorca tienen aún la permanencia garantizada en Primera división aunque si nos atenemos a la situación clasificatoria de gironís y bermellones, las urgencias son mayores en territorio balear.

El partido entre Girona y Mallorca dará comienzo a partir de las 21:00 horas en el Estadio de Montilivi. Desde dos horas antes del comienzo del mismo, podrá seguir en ESTADIO Deportivo la previa del choque entre catalanes y baleares. Además, una vez que empiece a rodar la pelota, podrá seguir el minuto a minuto, la crónica del choque y las reacciones más destacadas de los protagonistas.

Girona - Mallorca hoy en directo en LaLiga EA Sports

El Girona de Míchel parece que sigue sacando la cabeza en la tabla de LaLiga EA Sports. Los de Míchel, a pesar de un pobre cuatro de 15 en las últimas cinco jornadas, está a cuatro puntos del descenso que ahora mismo marca el Sevilla. El cuadro de Míchel quiere romper la racha de dos derrotas consecutivas que ha tenido ante Real Betis y Valencia y reencontrarse con los triunfos. El Girona no gana desde el pasado 6 de abril cuando se impuso por 1-0 ante el Villarreal.

Girona - Mallorca en directo y online hoy en LaLiga EA Sports

El Mallorca vive una situación más límite aún. Los de Martín Demichelis son los cuartos por la cola y aunque su permanencia en Primera un curso más depende de ellos mismos, un tropiezo y un triunfo de su inmediato perseguidor, el Sevilla, les volvería a meter en puestos de descenso. El Mallorca ha conseguido un valioso siete de 15 en las últimas 15 jornadas pero la derrota del pasado fin de semana ante un rival directo por el ascenso como el Deportivo Alavés les dejó de nuevo al borde del abismo. El Mallorca, contando la jornada 34, ya suma cinco fechas fuera de los puestos de descenso en los que ha estado en un total de 12 durante la presente temporada.

Enfrentamientos previos entre Girona y Mallorca

Ha llovido mucho desde la última vez que el Mallorca celebró un triunfo a domicilio ante el Girona. Ambos conjuntos estaban en Segunda y fue en noviembre de 2020 con triunfo bermellón por 0-1. Desde entonces, se han visto las caras Girona y Mallorca tanto en Liga como en Copa del Rey (enero de 2024 con triunfo balear por 3-2). En el choque de la primera vuelta el Girona se impuso por 1-2 con goles de Tsygnakov y Vanat. Muriqi recortó distancias en el 91 y los baleares vieron como con el 0-1 se les anulaba un gol por fuera de juego.