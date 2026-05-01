Starfelt podría tener que pasar por el quirófano y peligra su presencia en el Mundial

El sueco ha sido revisado por el doctor especialista Pedro Mata y en el plazo de dos o tres semanas se tomará una determinación sobre si finalmente es operado para resolver su hernia discal

Carl Starfelt podría tener que pasar por el quirófano, después de que el defensa del Celta de Vigo haya sido revisado por un especialista tras las dolencias que viene padeciendo en las últimas semanas en su espalda. Ha sido el propio club vigués el que ha informado de la situación del sueco. Además de confirmarse la presencia de una hernia discal L5-S1, también se ha detallado que, en función de la evolución de la lesión en las dos o tres próximas semanas, se valorará una operación.

De esta forma Starfelt se perderá lo que resta de la temporada con el Celta de Vigo e incluso peligra su presencia en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la selección de Suecia. Un contratiempo para un jugador que ya presentaba problemas de lumbalgia hacía tiempo y cuya situación empeoró tras su participación con la selección de su país en los compromisos del mes de marzo.

Tratamiento conservador

El Celta, a través de su comunicado, ha recordado que Starfelt ha seguido un tratamiento conservador que ha incluido medicación, fisioterapia, técnicas de distracción vertebral y varias infiltraciones epidurales, siendo la más reciente aplicada esta misma semana. Sin embargo, aunque la evolución ha sido favorable y ha experimentado una mejoría notable, el defensa no terminaba de recuperarse. De ahí que se decidiera pasar por la consulta del neurocirujano Pedro Mata, especialista de referencia en la materia.

La hoja de ruta marcada con Starfelt señala que se está a la espera de evaluar la respuesta a la última infiltración epidural. Al mismo tiempo se mantiene el tratamiento conservador que viene practicándose con el futbolista. En el plazo de dos o tres semanas se tomará la determinación de pasar por el quirófano en caso de que no exista una mejoría del defensa del Celta de Vigo.

Starfelt ya se ha perdido los últimos cinco partidos con el Celta de Vigo por los señalados problemas de hernia discal. En caso de que finalmente tuviera que pasar por el quirófano su ausencia se prolongaría algún tiempo, dado que ese tipo de intervenciones, en función de la evolución del propio paciente y de la gravedad de la lesión, puede oscilar entre tres y seis meses.

El jugador era uno de los referentes del Celta esta temporada en el centro de la defensa. Así lo señalan los números de Starfelt que había participado en 31 partidos en lo que va de curso. De ellos 19 fueron en la Liga, 11 en la Europa League y uno en la Copa del Rey.