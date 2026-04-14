Starfelt sigue al margen y está prácticamente descartado

El central sueco no podrá estar disponible contra el Friburgo, por lo que se confirma la peor ausencia posible para el equipo de Claudio Giráldez

El Celta afronta uno de esos partidos que marcan una temporada y lo hace con una preocupación mayúscula. A tan solo dos días del decisivo enfrentamiento europeo ante el Friburgo, todo apunta a que Carl Starfelt no podrá estar disponible. No es una baja cualquiera. Es, probablemente, la ausencia que más está notando el equipo en este tramo clave del curso.

El central sueco, internacional con su país, sigue sin ejercitarse junto al grupo. La lumbalgia con la que regresó tras disputar la repesca para el Mundial con Suecia le está dando más problemas de lo esperado, y aunque los servicios médicos han hecho todo lo posible por acelerar su recuperación, la realidad es que su presencia ante el conjunto alemán está prácticamente descartada. Claudio Giráldez no podrá contar con uno de sus pilares fundamentales.

Su ausencia se nota y se sufre. Los números son claros y no dejan lugar a dudas. Sin Starfelt, el Celta ha encajado 12 goles en los últimos cuatro partidos oficiales. Una cifra muy alta que refleja hasta qué punto el equipo pierde solidez sin su líder defensivo. En ese mismo tramo, el guardameta Radu ha tenido que recoger el balón del fondo de la red una media de tres veces por partido, una losa demasiado pesada para cualquier equipo, y más aún en un momento tan exigente de la temporada.

Coincidiendo con la baja del central sueco, los errores defensivos se han multiplicado. Falta coordinación, contundencia y, sobre todo, esa figura que ordena, corrige y transmite seguridad al resto. Starfelt no solo defiende, lidera al equipo. Y eso, ahora mismo, es lo que más está echando de menos el Celta.

El Celta sufre y encaja mucho sin él

Su primera ausencia importante en Europa fue en Bulgaria, en ese partido ante el Ludogorets que terminó siendo un duro golpe. Aquella noche, el equipo sufrió mucho atrás, con tres goles de Petar Stanic que dejaron señalados a los jóvenes Manu Fernández y Yoel Lago, quienes tuvieron la difícil tarea de ocupar su lugar.

Después llegaron los encuentros frente al Estrella Roja y el propio Friburgo. En ambos, el Celta volvió a encajar. Empató en Belgrado, pero salió claramente superado del Europa-Park Stadion en Alemania (3-0). Tres partidos europeos sin Starfelt y en todos el equipo recibió al menos un gol. Una tendencia preocupante justo cuando cualquier milagro de remontada pasa por no encajar en el duelo de vuelta en Balaídos.

Por eso, la posible ausencia del sueco en la vuelta de los cuartos de final de la Europa League es un golpe anímico importante. Ante este panorama, al menos hay un pequeño rayo de luz. Hugo Álvarez ha comenzado a reincorporarse parcialmente al trabajo con el grupo tras superar el esguince de tobillo sufrido en Mestalla. Su recuperación puede aportar algo de frescura en ataque, algo que también será necesario.

Además, Giráldez ha contado en el entrenamiento con varios jugadores del filial como Andrés Antañón, Hugo González y Óscar Marcos, intentando encontrar soluciones en un momento en el que la plantilla está exigida al máximo.

Aun así, es inevitable pensar en lo que podría haber sido este partido con Starfelt disponible. Su ausencia deja un vacío enorme, tanto en lo futbolístico como en lo emocional.