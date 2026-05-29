Antonio Blanco gana fuerza: el giro con Luis Milla le coloca en primera línea

Con contrato hasta 2027, su cláusula de rescisión está fijada en 15 millones de euros, aunque se da por hecho que la operación podría cerrarse por una cantidad cercana a los 10 millones; el Real Madrid conserva el 50% de una hipotética venta

El Villarreal sigue acelerando sus gestiones para reforzar su centro del campo y el nombre de Antonio Blanco gana cada vez más peso dentro del casting que maneja la dirección deportiva amarilla.

El mediocentro del Deportivo Alavés encaja plenamente en el perfil que busca el club castellonense y, además, su nombre adquiere todavía más sentido después de que Luis Milla, otra de las prioridades, se aleje ante una potente oferta del fútbol saudí.

La posibilidad de que el centrocampista del Getafe termine aceptando una sugerente oferta económica del Al Nassr ha obligado al Villarreal a intensificar otras alternativas. Emerge, por tanto -y con mucha fuerza-, la figura de Antonio Blanco, un futbolista que lleva tiempo monitorizado por la entidad amarilla y cuyo nombre ha vuelto a colocarse sobre la mesa en los últimos días.

El cordobés, de 25 años, viene de completar la mejor temporada de su carrera y ha despertado el interés de varios clubes europeos. En Italia llevan tiempo siguiéndole muy de cerca, pero el Villarreal aparece ahora como una de las opciones más serias dentro de LaLiga para dar el salto definitivo en su trayectoria.

Su perfil encaja en el nuevo Villarreal

En el club groguet consideran que Antonio Blanco reúne muchas de las características que necesita el nuevo proyecto. Tras la salida de Dani Parejo, la probable de Thomas Partey y la muy posible de Pape Gueye, el centro del campo amarillo necesita reconstruirse casi por completo este verano.

La llegada de Iñigo Pérez obliga también a buscar perfiles dinámicos, con capacidad para sostener mucho campo y con buen criterio en salida de balón. Y precisamente ahí es donde el nombre del jugador del Alavés convence especialmente.

El capitán del Alavés, líder en intercepciones de LaLiga

No es casualidad que haya sido uno de los mediocentros más destacados de LaLiga esta temporada. Antonio Blanco disputó 37 partidos oficiales y acumuló 3.117 minutos, convirtiéndose en una pieza absolutamente indispensable para el conjunto vitoriano. De hecho, terminó el campeonato como líder de intercepciones de toda Primera División con 55 recuperaciones, además de aportar dos goles y tres asistencias.

Su crecimiento en Mendizorroza ha sido constante desde que dejó la cantera del Real Madrid. Tras un paso discreto por el Cádiz, encontró estabilidad en Vitoria hasta convertirse en uno de los líderes del equipo e incluso terminar ejerciendo como capitán esta temporada.

El Alavés ya asume que se marcha

En Vitoria son plenamente conscientes de que este verano es el momento para una venta importante. Antonio Blanco tiene contrato hasta 2027, pero el contexto contractual invita al Alavés a escuchar propuestas antes de correr el riesgo de perder fuerza negociadora más adelante.

De hecho, el jugador ha rechazado varias ofertas de renovación del club babazorro, donde ya admiten que no podrán hacer nada por retenerlo ya que busca una salida a un proyecto de mayor envergadura.

Su cláusula de rescisión está fijada en 15 millones de euros, aunque en el mercado se da por hecho que una operación podría cerrarse por una cantidad cercana a los 10 millones. Un detalle importante en toda esta operación es que el Real Madrid conserva el 50% de una futura venta, motivo por el cual el Alavés también estudia cuidadosamente cualquier movimiento.

Mientras tanto, el futbolista mantiene cierta calma pública respecto a su futuro. Tras lograr la permanencia, lanzó un mensaje en redes sociales agradeciendo el apoyo de la afición y destacando el crecimiento colectivo del equipo en una temporada muy complicada. Internamente, se da por hecho que está preparado para dar un salto competitivo.

Su técnico, Quique Sánchez Flores, dejó una frase que sonó claramente a despedida en una de sus últimas comparecencias. "Ha sido un gusto conocerle y poderle entrenar...", deslizó el madrileño, alimentando todavía más las especulaciones sobre su salida.

Italia aprieta, pero el Villarreal aparece fuerte

La Serie A lleva varias temporadas detrás del mediocentro andaluz. La Fiorentina ya intentó incorporarlo el pasado verano y varios clubes italianos continúan atentos a su situación. Sin embargo, el Villarreal juega con la ventaja de ofrecerle continuidad en LaLiga y un proyecto deportivo que apunta claramente hacia arriba con el regreso a la Champions League.

La dirección deportiva sigue valorando diferentes alternativas para reforzar una medular que sufrirá muchos cambios, pero el nombre del futbolista del Alavés sube enteros cada día que pasa.

En La Cerámica consideran que el cordobés ya está preparado para asumir un reto mayor y competir en un proyecto europeo. Su capacidad táctica, su inteligencia sin balón y su regularidad le convierten en una de las opciones más atractivas del mercado nacional para construir el nuevo Villarreal.