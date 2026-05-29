Pape Gueye dispara su valor de mercado: nombrado mejor jugador africano de LaLiga

El centrocampista senegalés confirma su cotización justo antes del Mundial y con varios clubes de la Premier League dispuestos a superar la barrera de los 40 millones de euros para hacerse con su traspaso

Pape Gueye ha sido nombrado mejor futbolista africano de LaLiga 2025/2026 tras una temporada sencillamente espectacular que le coloca inevitablemente en el gran escaparate internacional.

"Es un orgullo porque es la primera vez que gano un título a nivel individual en mi carrera y estoy muy contento de representar a mi país, Senegal, aquí en LaLiga. Quiero dar las gracias a todos mis compañeros y al entrenador", comentó en declaraciones facilitadas por el Villarreal CF.

Un galardón que confirma su valor de mercado

El premio Sporty LALIGA MVP no solo confirma el crecimiento del mediocentro senegalés sino que multiplica el interés que ya existía en un futbolista que apunta a convertirse en una de las grandes operaciones del próximo mercado de verano. El simple reconocimiento como mejor africano de LaLiga llega en el mejor momento posible para elevar todavía más su cotización internacional.

El Villarreal es plenamente consciente de ello. De hecho, en La Cerámica se asume desde hace meses que el futuro de Pape Gueye marcará gran parte de la planificación deportiva y económica del club.

Su nombre ya apareció con fuerza durante el pasado mercado invernal y ahora, después de este reconocimiento individual tras firmar un curso sobresaliente tanto con el Villarreal como con Senegal, su valor de mercado se dispara definitivamente.

Los números de su explosión

La temporada de Pape Gueye ha sido la de la consagración absoluta. El internacional senegalés ha sido uno de los grandes pilares del Villarreal que terminó tercero en LaLiga y regresó a la Champions League por la puerta grande. En el campeonato doméstico disputó 30 encuentros, anotó cinco goles y repartió dos asistencias, convirtiéndose en un centrocampista total dentro del sistema de Marcelino García Toral.

Su impacto también fue internacional con su país. Gueye fue decisivo con Senegal en la Copa de África celebrada en Marruecos. Ya fue elegido mejor jugador de la final tras marcar el único tanto del partido que dio el título a su selección. un escaparate inmejorable para un futbolista que ya venía despertando interés en varios grandes clubes europeos.

La Premier aprieta por Pape Gueye

En el Villarreal saben perfectamente que este tipo de premios colocan al futbolista en una nueva escala de mercado. Pape Gueye ya era una de las piezas más atractivas del proyecto amarillo, pero ahora su nombre adquiere todavía más fuerza en Inglaterra, donde su perfil gusta muchísimo por sus condiciones físicas, despliegue, intensidad y capacidad para abarcar campo.

La Premier League aparece como su destino más probable. Clubes ingleses llevan meses siguiendo muy de cerca al jugador y algunos ya están dispuestos a superar la barrera de los 40 millones de euros para intentar convencer al Villarreal. Desde Inglaterra se apunta al interés de clubes de primer nivel capaces de asumir una operación de gran magnitud económica.

El contexto resulta ideal para todas las partes. Gueye tiene 27 años, atraviesa el mejor momento de su carrera y considera que está preparado para dar un nuevo salto competitivo y salarial. Además, el Villarreal contempla la operación como una venta estratégica irrechazable.

No hay que olvidar que el futbolista llegó libre procedente del Olympique de Marsella en el verano de 2024, por lo que cualquier traspaso supondría una plusvalía íntegra para las arcas amarillas. El senegalés tiene contrato con el Villarreal hasta junio de 2028 y un salario bruto de 3,9 millones de euros por curso entre fijo y bonus.

Una venta que condiciona gran parte del proyecto

El futuro de Pape Gueye va mucho más allá de una simple operación de mercado. Su posible salida condicionará gran parte de la planificación deportiva del nuevo Villarreal de Iñigo Pérez.

Tras la marcha confirmada de Dani Parejo y la muy probable de Thomas Partey, el centro del campo amarillo se sostiene prácticamente sobre las figuras de Santi Comesaña y el propio Gueye. A partir de ahí, el club contempla el crecimiento de varios jóvenes talentos como Dani Requena, Alassane Diatta o Carlos Maciá, pero la realidad es que perder al senegalés obligaría a realizar una inversión importante en la medular.

Eso sí, el Villarreal tampoco quiere cerrarle la puerta a una operación histórica. En el club entienden que se dan todos los condicionantes habituales previos a un gran traspaso: gran rendimiento deportivo, proyección internacional exponencial, experiencia en varias ligas, edad ideal y un mercado inglés dispuesto a pagar cifras muy elevadas.

Del Galatasaray al sueño inglés

Ya el invierno pasado el Galatasaray estuvo muy cerca de llevarse al jugador. En Turquía incluso llegaron a dar por cerradas las conversaciones para un acuerdo. Sin embargo, el futbolista prefirió esperar entonces.

Y todo apunta a que esa paciencia puede terminar multiplicando sus opciones. El propio Pape Gueye no esconde que la Premier League es una competición que le seduce especialmente. "Veo el juego de los centrocampistas, su impacto en el partido, la intensidad... y al verlos, me digo a mí mismo que soy más que suficiente para jugar en la Premier League", reconoció.

Su declaración de intenciones cobra ahora más sentido tras ser nombrado mejor futbolista africano de LaLiga. El premio no solo confirma su enorme crecimiento, sino que termina de colocarle en el escaparate internacional justo antes de afrontar el Mundial y un verano que puede cambiar definitivamente su carrera. El propio futbolista ha reconocido que hay muchas opciones de que se produzca un cambio de aires aunque ha emplazado públicamente cualquier venta hasta después de su participación en la Copa del Mundo.