30 aniversario

Convocatoria España para el Mundial 2026, en directo | La lista de 26 de Luis de la Fuente para la Selección Española

El seleccionado español ofrece la lista de los 26 futbolistas con los que intentará conquistar el segundo título Mundial para España en la cita de Estados Unidos, México y Canadá

Javier CarboneroJavier Carbonero 3 min lecturaSin comentarios

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Llega la hora. Arranca el acto de la convocatoria de la selección para el Mundial

¡La cuenta atrás! Cinco minutos para conocer la convocatoria de 26 de España

¿Estará Gavi en la lista? Jugador de la confianza de De la Fuente que ha vuelto con fuerza en el último tramo de temporada

La IA de Olocip ha elegido su propia lista de España para el Mundial 2026

El futbolista canario del Barcelona habló sobre el estado anímico de Fermín López tras sufrir una lesió

Diez minutos para lista de España en el Mundial

¿Entrará Marc Pubill? El colchonero ha hecho una gran temporada, además como central. Podría estar entre los elegidos

El aval de la Eurocopa. Seguramente gran parte de los integrantes de la lista de 26 estuvieron en Alemania 2024 donde España conquistó la Eurocopa

"No tenemos presión por el favoritismo porque nos creemos capaces de pelear por ganar el Mundial. Hay 10 o 12 selecciones con posibilidades de ser campeonas del mundo", decía hace algunas semanas De la Fuente sobre la selección española

Lamine Yamal es otro de los lesionados pero no hay duda que estará. Habrá que escuchar también luego a De la Fuente sobre el extremo

Media hora para que conozcamos la lista de De la Fuente y despejar las dudas

El debut de España en el Mundial será el 15 de junio ante Cabo Verde. Luego esperan Arabia Saudí y Uruguay también en la fase de grupos

¿Quiénes serán los porteros? De la Fuente dijo que sería tres y en las quinielas hay cuatro: Unai Simón, David Raya, Álex Remiro y Joan García

Recordamos que la selección española jugará dos amistosos antes del Mundial. Serán el 4 de junio ante Irak en A Coruña y contra Perú en Puebla ya el día 8

La concentración de la selección española arrancará el próximo sábado 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de las Rozas

Hace unos días la Federación española recordaba el título de 2010

Habrá que estar atentos algunos nombres propio de lesionados que están en el límite para llegar. Uno de ellos es de Nico Williams

Tres porteros, 26 jugadores, el grupo de apoyo, los lesionados... durante las últimas semanas ha generado mucho interés al lista que ahora se conocerá

Este lunes no sólo se conocerá la lista de la selección que irá el Mundial, también el grupo de apoyo

España busca su segunda estrella. Han pasado 16 años del título de 2010 en Sudáfrica y la selección es una de las favoritas

Recordamos que a las 12.30 se conocerá la lista. Luego De la Fuente dará un rueda de prensa

¡Buenos días y bienvenidos! Arrancamos el directo del acto en el que se conocerá la lista de la selección españoal para el Mundial

#Luis de la Fuente, seleccionador español, ofrece este lunes la convocatoria definitiva para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que arranca el próximo 11 de junio. Se desvela así uno de los momentos más esperados que es conocer a los futbolistas que representan a España y que buscarán conquistar el segundo título mundial, después del logrado en el año 2010 en Sudáfrica.

Será en el Espacio Movistar del emblemático Edificio Telefónica donde se desarrolle el acto del anuncio de los 26 futbolistas elegidos por Luis de la Fuente para el Mundial. El seleccionador confeccionaba hace algunas semanas una prelista de 55 de la que ahora se quedan los definitivos. Algunos nombres se intuyen más claros, en otros hay dudas y las lesiones o momentos de forma pueden haber variado el rumbo de las decisiones.

La concentración y las fechas de la selección española camino del Mundial

Además de conocerse la lista de 26 jugadores de España para el Mundial, De la Fuente también dará una rueda de prensa. Explicará los detalles de la lista y los razonamientos de su decisión. Igualmente hará pública la relación de jugadores de apoyo que estarán con el combinado nacional hasta el partido amistoso contra Irak, que se jugará en el Estadio de Riazor en A Coruña el día 4 de junio.

En ESTADIO DEPORTIVO te contamos cada detalle de lo que sucede en este acontecimiento tan especial y que tantas miradas centra en el fútbol nacional e internacional. España, actual campeona de Europa en 2024 en Alemania, es una de las favoritas para conquistar el Mundial que por primera vez lo disputarán 48 selecciones.

Los 26 futbolistas elegidos por De la Fuente se concentrarán el próximo sábado 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de las Rozas. Allí se iniciará la aventura en busca del Mundial. Habrá dos amistosos antes del arranque del torneo. El señalado contra Irak del 4 de junio y otro contra Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla (México) el día 8 de junio. Ya el debut oficial en la competición será el 15 de junio contra Cabo Verde.

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