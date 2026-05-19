Pedri, sobre Fermín López y su ausencia con España de cara al Mundial: "Es un palo para todos"

El futbolista canario del Barcelona habló sobre el estado anímico de Fermín López tras sufrir una lesión que le hará perderse el Mundial con España

El Mundial esta a la vuelta de la esquina y España espera con ilusión la convocatoria de Luis de la Fuente. En ella estará Pedri, pero no Fermín López, que se ha fracturado el quinto metatarsiano del pie derecho y se perderá la cita mundialista por lesión. Pedri mandó ánimos a sus compañero de equipo y aseguró que el centrocampista del Barcelona está "muy jodido".

Pedri dijo que la lesión de su compañero Fermín López y su baja de cara al Mundial es "un palo" para la selección española. "Ayer estuve con él, estaba muy jodido. Perderse un Mundial no es plato de buen gusto. Que se recupere, que nos va a dar mucho en el futuro. Es un palo para todos. Me llevo muy bien con él, desearía que estuviera con nosotros, pero el fútbol es así de puñetero a veces. Desearle una rápida recuperación", afirmó durante un acto publicitario de Adidas.

La lesión de Fermín López por la que se pierde el Mundial con España

Fermín sufrió el pasado domingo una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho en el partido de LaLiga EA Sports ante el Betis de la que tendrá que ser operado, por lo que según el doctor Ripoll estará de baja un tiempo estimado de "dos meses" hasta que pueda volver a entrenarse, por lo que se perderá el Mundial que empieza el próximo 11 de junio. "Este es un hueso que normalmente puede sufrir fractura por dos causas; bien por un estrés mecánico, debido a que no esté suficientemente compensada la distribución de las cargas en el pie; o bien por un giro brusco del tobillo que produzca una torcedura y la consecuencia es la fractura del hueso", explicó Ripoll las posibles causas por las que se produce dicha lesión.

Pedri, ilusionado de cara al Mundial

En otro orden de cosas relacionadas con el Mundial de 2026, Pedri aseguró que está "contento por el final de temporada y por los dos títulos conseguidos" con el Barcelona, y que ya tiene "ganas de Mundial". "Soñamos todos con esa estrella. Ojalá se pueda dar. Ganar un Mundial no es fácil. Vamos a intentarlo con todo, tenemos un gran equipo", subrayó. Preguntado por qué sensación le gustaría tener tras el torneo, no dudó: "Que me pesen los brazos de levantar la copa. Que nos lo dejamos todo para conseguirlo y no nos vayamos a casa pensando que pudimos hacer algo más". Asimismo, Pedri señaló que se siente físicamente "al cien por cien", prometió que si España gana el Mundial se teñirá el pelo de blanco y no quiso comentar el posible fichaje de José Mourinho como nuevo entrenador del Real Madrid.