La lesión de Fermín puede cambiar el Mundial de España

La Selección pierde al futbolista más en forma del momento y su ausencia obliga a Luis de la Fuente a replantearse muchas cosas, generándose una situación complicada antes incluso de que empiece el torneo

El partido de Fermín López ante el Real Betis en la penúltima jornada del campeonato doméstico será de infausto recuerdo para el futbolista de El Campillo, pese a que su pasado esté ligado a la cantera del conjunto verdiblanco. El andaluz se fracturó el quinto metatarsiano del pie derecho durante dicho encuentro, lo que le hará perderse el Mundial que arranca el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Lo cierto es que la lesión de Fermín no es nada rara ni poco habitual, pero las fracturas necesitan su tiempo para que el hueso se arregle y, si te pilla justo antes de un torneo, es muy complicado que llegue a tiempo al mismo. Descartando ese milagro, España pierde al mejor futbolista nacional del momento.

Fermín lleva 13 goles y 17 asistencias esta temporada, pero lo mejor era cómo estaba acabando LaLiga, mostrando una gran superioridad física con respecto a sus rivales y sus compañeros en el Barcelona. Tal ha sido su evolución este curso que el andaluz no partió como titular en los esquemas de Hansi Flick, que tuvo que ir haciéndole un hueco cada vez mayor debido a su aporte al equipo.

Como centrocampista, mediapunta e incluso tirado a banda izquierda, Fermín ha rendido bien donde se le ha puesto, siendo un jugador valiente, entregado y con mucha calidad. De su nivel de entrega dio fe en la Eurocopa de 2024, donde su participación fue testimonial, pero luego se marchó a los Juegos Olímpicos para lograr el oro en París, renunciando a sus vacaciones ese verano. Por todo esto, Fermín apuntaba a ser titular en el debut de 'la Roja' ante Cabo Verde, por lo que Luis de la Fuente afronta así su primer traspiés antes incluso de dar la convocatoria final para el Mundial.

La lesión de Fermín no es, desgraciadamente, un caso aislado. Luis de la Fuente va a tener que lidiar con lesiones de jugadores importantes como Mikel Merino, Lamine Yamal o Nico Williams, que han sufrido lesiones importantes y si llegan será muy justo, pero lo del andaluz es distinto. Era el mejor jugador de la Selección en estos momentos, ofreciendo una polivalencia que, por ejemplo, no tienen los mencionados anteriormente, y su lesión llega en un momento injusto para él y para la Selección.

Que España tiene futbolistas de mucho nivel es algo conocido por todos, pero que el Fermín que hemos visto este curso no esté disponible puede complicarle mucho las cosas a la Selección, ya que el jugador de El Campillo estaba llamado a ser determinante este Mundial. Esperemos que no tengamos que acordarnos mucho de él, porque es evidente que en algún momento del torneo le añoraremos.