Moleiro entra junto a de De Frutos y Víctor Muñoz en la prelista de 55 de De la Fuente

El jugador canario del Villarreal da un paso al frente superando el primer filtro, pero se encuentra con una competencia feroz para aspirar al sueño del Mundial en una demarcación en la que sobran candidatos y faltan plazas

La carrera hacia el Mundial entra en su fase decisiva y, en ese durísimo camino, tres nombres propios han dado un paso al frente: Alberto Moleiro, Jorge de Frutos y Víctor Muñoz.

Los tres han logrado colarse en la prelista de 55 jugadores que Luis de la Fuente ha remitido a la FIFA, según informa el diario As, confirmando una batalla abierta por los últimos billetes a la lista definitiva de 26. Un filtro de lo más exigente y que se convierte en el principio de una pelea que se presume de lo más feroz durante las próximas dos semanas.

Para Moleiro, la noticia tiene un significado especial. El futbolista del Villarreal viene llamando a la puerta desde hace meses y este reconocimiento le mantiene muy vivo en la carrera. Tal y como informó ESTADIO Deportivo el pasado 7 de mayo, el joven extremo de Santa Cruz de Tenerife está en los planes del seleccionador, al menos en este primer filtro. Sin embargo, no tiene por delante un camino despejado. El canario tiene una competencia directa de altísimo nivel en una demarcación donde sobran candidatos y faltan plazas.

"Cuatro o cinco puestos abiertos"

La frase del propio De la Fuente reconociendo que "hay cuatro o cinco puestos abiertos" ha disparado todas las expectativas. En esa lucha con el jugador del Villarreal no solo aparecen De Frutos y Víctor Muñoz, sino también nombres consolidados o emergentes como Nico Williams o Fermín López.

El jugador del Athletic ha caído lesionado y se perderá lo que resta de Liga, pero el seleccionador está decidido, cuanto menos, a esperarlo. El onubense, pieza fundamental del Barça de Flick, es otro de los valores seguros pues ha terminado el campeonato jugando en esta complicada demarcación de extremo zurdo, desempeñando un nivel altísimo, igual que casi todos los seleccionables del Barça, que a buen seguro estarán en la lista definitiva (Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Ferran Torres, Eric García e incluso Gavi o Joan García).

Moleiro aprieta desde La Cerámica

El primer año de Moleiro en el Villarreal no ha podido ser más convincente. El tinerfeño suma diez goles y cinco asistencias en 33 partidos, cifras que reflejan su impacto, pero que incluso se quedan cortas para describir su influencia real en el juego. Su capacidad para recibir entre líneas, girarse y generar ventajas le convierte en un perfil muy valorado en Las Rozas.

Su crecimiento ha sido progresivo. Tras un inicio de adaptación en La Cerámica, ha terminado el curso como uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo de Marcelino, siendo clave en la clasificación para la Champions League. Su último gol ante el Levante, en una acción llena de pausa y talento, es el mejor resumen de su candidatura.

Sin embargo, el extremo tinerfeño tiene un hándicap importante y es que aún no sabe lo que es ser internacional absoluto. Cierto es que De la Fuente le hizo debutar con la Sub-21 allá por el año 2022, pero sus caminos se separaron y no han tenido aún reencuentro en la 'Roja' desde que el riojano es seleccionador.

De Frutos: gol y polivalencia

Otro que ha presentado argumentos contundentes es Jorge de Frutos. El jugador del Rayo Vallecano ha firmado una temporada sobresaliente en términos goleadores, alcanzando los 12 tantos y consolidándose como uno de los extremos más productivos del campeonato.

Su gran virtud es la polivalencia ya que puede actuar como extremo puro, segundo punta e incluso como referente ofensivo. Esa versatilidad es oro para un seleccionador como De la Fuente que valora especialmente la capacidad de adaptación en torneos cortos. Además, ya sabe lo que es debutar con la absoluta, un pequeño punto a favor en una carrera tan ajustada con respecto a Moleiro.

Víctor Muñoz: desborde y personalidad

En esa terna aparece también Víctor Muñoz, otro de los nombres que más ha crecido este curso. Con seis goles y cinco asistencias, su impacto va más allá de los números ya que es uno de los grandes regateadores de LaLiga y maneja un perfil diferente, capaz de romper defensas desde el uno contra uno.

Su estreno con la selección en marzo dejó magníficas sensaciones, incluyendo un gol ante Serbia que refuerza su candidatura. Eso sí, su recta final de temporada está condicionada por una lesión en el sóleo, aunque en la Federación no creen que sea un obstáculo serio para su posible inclusión en la lista definitiva.

Una batalla condicionada por las dudas

El contexto añade todavía más incertidumbre. La lesión de Nico Williams introduce un elemento clave en la ecuación. Aunque el extremo del Athletic confía en llegar a tiempo, su estado físico genera dudas. Mientras, jugadores como Fermín López siguen apretando con fuerza.

Tampoco se puede olvidar a Ander Barrenetxea, uno de los mejores colocados. El jugador de la Real Sociedad ya fue convocado en el pasado mes de marzo, es titular indiscutible en su equipo y viene de ser campeón de la Copa del Rey, donde además marcó un gol en la final. El donostiarra ha marcado cuatro goles y ha repartido cinco asistencias en esta temporada de consagración.

Con Lamine Yamal como estrella indiscutible de la Selección y fijo en el otro extremo, el diestro, el resto de plazas en ataque están completamente abiertas. Y ahí es donde se todo apunta a una batalla apasionante entre perfiles tan distintos pero complementarios. Moleiro aporta creatividad y pausa; De Frutos, pegada y versatilidad; Víctor Muñoz, desborde y frescura. Tres caminos diferentes hacia el mismo objetivo de estar en la lista final del 25 de mayo.