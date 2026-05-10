La lesión de Nico Williams abre hueco en el Mundial a un jugador 'olvidado' hasta ahora

A la espera de las pruebas que confirmen el periodo de inactividad del jugador del Athletic, Luis de la Fuente tendrá que recomponer sus esquemas y poner en consideración a las alternativas en su puesto, con Alberto Moleiro como posible variante de confirmarse una lesión larga; el canario ya está en la prelista de 55 del seleccionador

La posible lesión de Nico Williams ha encendido todas las alarmas en la Selección Española de Fútbol y, al mismo tiempo, ha abierto una carrera inesperada en la carrera por entrar en la lista definitiva para el Mundial. Emerge con fuerza el nombre de Alberto Moleiro.

El extremo del Villarreal ya está en la prelista de 55 futbolistas que maneja Luis de la Fuente, pero la incertidumbre en torno al estado físico de Nico puede cambiar la situación por completo. El jugador del Athletic Club cayó lesionado en San Mamés tras notar molestias en los isquiotibiales y su presencia en la cita mundialista queda ahora pendiente de pruebas médicas. A menos de un mes para el inicio del torneo, cualquier diagnóstico de cierta gravedad podría dejarle fuera de la gran cita.

El joven de los Williams fue sustituido por su hermano Iñaki en el minuto 35 del partido contra el Valencia con gesto de gran preocupación. "No puede ser, no puede ser...", lamentaba abiertamente al abandonar el césped. Ahora se someterá a pruebas médicas este lunes para conocer el alcance exacto de una lesión que llega a un mes del Mundial y a menos de dos semanas de que Luis de la Fuente ofrezca la lista de convocados para la cita.

La situación no es menor

Nico Williams sigue siendo uno de los futbolistas más importantes para el seleccionador y a buen seguro que el riojano lo esperará hasta el final, pero lo cierto es que su temporada ha dejado muchas más sombras que luces, con una larga sequía a cuenta de una pubalgia que ha puesto en juicio desde hace meses su aportación a la 'Roja' en el Mundial.

De hecho, no ha sido hasta el tramo final del curso cuando se le ha visto recuperado de la anterior lesión, por lo que este nuevo contratiempo obliga a pensar que su presencia en el Mundial se ha complicado mucho.

Ahí es donde aparece Moleiro

Evidentemente, De la Fuente siempre ha querido tener en cuenta su perfil diferencial en el extremo izquierdo y, en condiciones normales, tendría el billete asegurado. Sin embargo, esta nueva lesión viene a cerrar su año con el Athletic y ya se sabe que el fútbol no espera y que la lista definitiva está a la vuelta de la esquina. De hecho, el propio De la Fuente ha reconocido recientemente que todavía hay "cuatro o cinco puestos abiertos", una ventana que mantiene viva la pelea.

En cuanto a Moleiro, el seleccionador ya estaba valorando seriamente su entrada en la lista definitiva incluso con Nico Williams sano, por lo que esta lesión le hace ganar muchos números para vestirse de internacional absoluto en la gran cita.

Picando piedra todo el año con números de Selección

El canario lleva toda la temporada llamando a la puerta de la absoluta. Su primera campaña en La Cerámica ha sido sobresaliente. Llegó procedente de la UD Las Palmas en un fichaje que generó grandes expectativas y que ha resultado ser un completo acierto. Suma una decena de goles y cinco asistencias, participando en más de una treintena de encuentros y, sobre todo, ha dejado una sensación constante de peligro y de aportar algo diferente desde el extremo zurdo.

Su crecimiento ha sido progresivo. Tras un inicio más discreto, lógico por el salto competitivo, ha terminado por convertirse en una pieza clave para Marcelino García Toral. Hoy es uno de los jugadores más desequilibrantes del Villarreal y uno de los grandes argumentos para explicar la clasificación del equipo para la próxima Liga de Campeones.

Su perfil gusta en Las Rozas

Más allá de los números, hay un aspecto que juega a muy su favor a la hora de ser considerado por el seleccionador. Su perfil. En Las Rozas valoran especialmente su capacidad para moverse entre líneas, su facilidad para jugar tanto por dentro como abierto en banda y su talento en espacios reducidos. Es un futbolista diferente, capaz de romper defensas en acciones individuales, algo que encaja perfectamente en la idea de juego de la Roja.

Además, no es un desconocido para el seleccionador. Luis de la Fuente ya contó con él en su etapa en la Sub-21 -de hecho él fue quien le hizo debutar con la 'Rojita'-, y aunque aquella relación no tuvo continuidad porque el seleccionador dio el salto a la absoluta poco después, el seguimiento nunca ha desaparecido.

Moleiro estuvo a punto de ser llamado en marzo

Moleiro ya estuvo cerca de entrar en la última convocatoria de marzo. Su nombre fue uno de los que más se valoró, aunque finalmente se apostó por otras alternativas. Aquello pudo ser un frenazo, su reacción en el tramo final de curso ha sido inmejorable en cuanto a aportaciones y estadísticas.

El propio futbolista no esconde su ambición. "Me siento preparado", ha reconocido en alguna ocasión, consciente de que está ante una oportunidad única. Y ahora, con la lesión de Nico Williams, esa oportunidad puede ser más real que nunca.

El Villarreal espera su llamada

En el Villarreal tampoco tienen dudas. Dentro del vestuario consideran que su salto a la absoluta llegará "por su propio peso" si mantiene este nivel. Incluso Marcelino ha defendido públicamente su candidatura, aunque sin entrar a cuestionar las decisiones del seleccionador.

A la espera de conocer el alcance exacto de la lesión de Nico, las posibilidades están ahora muy abiertas. Si el extremo del Athletic no llega a tiempo, España necesitará alternativas en esa zona del campo. Y ahí es donde Alberto Moleiro ha hecho todo lo necesario para estar preparado. El balón está ahora en el tejado de De la Fuente.