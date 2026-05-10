Pubill, sobre su presencia en la lista de España para el Mundial: "Estoy contento con mi rendimiento, ojalá se dé﻿"

El lateral y central del Atlético de Madrid ha hecho balance de su campaña, de la que asegura se ha sorprendido a sí mismo, pero también sabía de lo que era capaz; sobre la llamada del seleccionador, prefiere "no pensar en el futuro"

Luis de la Fuente debe tener ya preparada su prelista de 55 futbolistas que este mismo lunes la Real Federación Española de Fútbol debe enviar a la FIFA. De ahí saldrán los 26 elegidos finales que el seleccionador nacional anunciará en apenas dos semanas, el 22 de mayo.

Y en ella aspira a estar uno de los futbolistas nacionales que está realizando un gran 2026 como es Marc Pubill. De hecho, el defensa del Atlético de Madrid estaba en los planes de Luis de la Fuente para el último parón de marzo, cuando España se midió a Serbia y Egipto en dos amistosos, pero una inoportuna lesión muscular le privó de ver su nombre en la convocatoria de España.

Sin embargo, el rendimiento del lateral derecho, reconvertido a central por Simeone en el Atlético de Madrid, sigue siendo igual de sobresaliente tras aquella pequeña lesión, de ahí que su ilusión siga intacta. Ayer, tras acabar el partido ante el Celta con derrota, le preguntaban al catalán sobre si se veía con opciones de ir al Mundial con España.

"Creo que siempre lo he dicho. Intento no pensar en el futuro ni en el pasado, intento pensar en el hoy, y hoy el partido no ha salido como queríamos. Sí que es cierto que estoy feliz por cómo ha ido mi primera temporada aquí, estoy contento con mi rendimiento y ojalá se dé", reconocía el defensa que, por si acaso, no quería pensar mucho en la idea.

Dulce temporada en lo personal, amarga en lo colectivo

Lo que sí admitió Pubill es su gran rendimiento desde que a finales de noviembre Diego Pablo Simeone le dio su primera oportunidad en LaLiga. "Obviamente, yo me sentía capaz de lo que he hecho, pero sí que me ha sorprendido un poco a mí mismo. Estoy contento con mi temporada y preparar la siguiente para hacerlo de la mejor manera", ha explicado el catalán, que ha calificado de "momento complicado" el que pasa el Atleti tras no poder ganar la Copa del Rey ni llegar a la final de la Champions.

"Hemos hecho una gran Champions, nos metimos en la final de Copa, aunque la perdiéramos por penaltis. Y ser terceros ahora está un poco complicado. El partido no nos ha salido como queríamos, pero el equipo lo ha intentado hasta el final y nada que reprocharnos", aclaró."El fútbol es el fútbol, no siempre es justo, creo que el equipo siempre ha dado todo, siempre ha salido al campo con la intención de ganar. Esta temporada ha sido buena. Nos hubiera gustado a todos ganar la Copa y la Champions, pero no ha podido ser, así que a pensar en estos tres partidos que quedan y en la siguiente temporada", finalizó a modo de balance.