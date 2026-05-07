Fabián saca una sonrisa a De la Fuente: partidazo en Múnich y a tope para el Mundial

Después tres meses apartado de los terrenos de juego por una fisura en la rodilla y con un plan especifíco para su vuelta al máximo, el internacional español fue titular en el Allianz Arena por primera vez desde enero, dejando claro que está en perfectas condiciones para ganar su segunda Champions y llevar a España a soñar con otro Mundial

No está siendo un año fácil para Fabián Ruiz. El centrocampista español del París Saint-Germain no ha podido tener la continuidad que le hubiera gustado durante la temporada, primero con una lesión muscular en el muslo que le privó de poder jugar durante todo el mes de octubre y cuando ya empezaba a volver a su mejor versión, una lesión todavía mayor, una fisura en la rótula de su rodilla izquierda a principios de 2026, le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante casi tres meses.

Fabián y los médicos del PSG optaron por un tratamiento conservador y lo ello implica, el no saber a ciencia cierta cuándo podría volver a jugar. Pero esto sucedió hace un mes, poco a poco Luis Enrique fue dándole más minutos, (18' ante Lyon, 30' frente al Nantes, 45' contra Angers y 61' ante Lorient), todo ello dentro de un plan bien marcado para evitar una posible recaída y para llegar en plenas facultades al tramo final de la temporada, con la mirada puesta evidentemente en el Mundial del verano.

Hasta el día de ayer, cuando Fabián volvía a la titularidad cuatro meses y medio después (la última fue antes de lesionarse frente al Lille, el 16 de enero). El futbolista de Los Palacios y Villafranca compartía el centro del campo con Vitinha y Joao Neves y el plan de Luis Enrique salió a la perfección. El ex del Nápoles y del Betis fue el mejor de los tres medios centros del equipo galo, jugando siempre en vertical y buscando a un compañero más adelantado.

Fabián Ruiz da un paso adelante en Múnich

El propio Luis Enrique destacaba la gran labor defensiva de su equipo en el Allianz Arena. "Hemos dado un paso más en lo que es plantear un partido. No estamos acostumbrados a defender, pero hemos defendido como los ángeles y realmente hemos merecido pasar", decía en rueda de prensa, y a ella contribuyó especialmente Fabián Ruiz. Siempre más acostumbrado a labores creativas y ofensivas, el centrocampista destacó en la ayuda a la defensa, siendo consciente de lo que exigía el partido en cada momento. No en vano, Fabián recuperó hasta ocho balones, realizando cuatro despejes y ganando el 100% de las entradas que hizo, hasta tres, además, solo fue regateado en una ocasión y todo ello haciendo solo dos faltas.

De la Fuente recupera a un hombre vital para su juego

Ahora, a Fabián se le presente un futuro a corto plazo más que emocionante. El próximo 30 de mayo jugará su segunda final de Champions League consecutiva, con la opción de poder ganar su segunda 'orejona' seguida, pero cinco días antes además conoceremos los nombres de los 26 futbolistas elegidos por Luis de la Fuente para representar a España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, para el que sin duda Fabián es uno de los intocables si está totalmente recuperado y llegando a su mejor nivel, como demostró en la noche de ayer en Múnich.

Fabián ya fue uno de los mejores jugadores de la Eurocopa de 2024 que ganó España. El palaciego fue titular indiscutible en los partidos importantes del torneo y su importancia para De la Fuente no ha disminuido. Solo las lesiones le han apartado de las últimas listas, tan solo ha acudido a una de las cuatro últimas por esta razón, pero llega la hora de la verdad, Fabián Ruiz ya ha dado el paso adelante que esperaba el seleccionador, al que seguro ayer sacó una gran sonrisa.