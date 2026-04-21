Luis Enrique 'coopera' con Fabián Ruiz y la Selección española de cara al Mundial

El centrocampista del PSG ha vuelto tras tres meses de lesión, justo cuando Vitinha se suma a la enfermería parisina. Luis Enrique, lejos de forzar al futbolista, opta por la prudencia, algo que la Selección española de Luis de la Fuente 'agradece' de cara al Mundial

El Mundial está a la vuelta de la esquina y, con la lista de 26 jugadores que representarán a España en el campeonato mundialista por hacer, Luis de la Fuente sigue muy de cerca cada movimiento de los jugadores anotados en la prelista de la Selección española. Las lesiones son, en este momento de la temporada, el rival a batir por la mayoría de los futbolistas que encaran la recta final de la temporada con un ojo puesto en el Mundial. El caso más llamativo, en el combinado nacional española, es el de Fabián Ruiz, que ha estado tres meses de baja por lesión.

Ahora, el internacional español ha regresado a los planes de Luis Enrique, que se tuercen con la lesión de Vitinha. Esto hace pensar que Fabián Ruiz tendrá un protagonismo especial en este tramo de la temporada, a pesar de que el futbolista, tras los meses de bajas, no está al 100%. Lejos de ello, Luis Enrique 'coopera' con Fabián Ruiz y con la Selección española y anuncia que no forzará al de los Palacios y Villafranca en los siguientes encuentros, aunque destaca que sus 20 minutos jugados en el último partido liguero "es positivo para el equipo y para él".

Luis Enrique no se la juega con Fabián Ruiz y la Selección española lo "agradece"

Según ha comentado el propio Luis Enrique en rueda de prensa, su plan con Fabián Ruíz pasa por la precaución. El entrenador español no quiere forzar al futbolista internacional después de tres meses sin jugar, a pesar de contra con la baja de Vitinha. "No solemos cambiar mucho de opinión cuando un jugador se lesiona. Hay un tiempo normal de recuperación. Nos alegra que haya jugado 20 minutos contra el Lyon, lo cual es positivo para el equipo y para él", declaraba Luis Enrique acerca de Fabián. Esta noticia es muy bien recibida por Luis de la Fuente, que entiende al mediocentro como una pieza clave para la Selección española. A falta de dos meses para que comience el Mundial, el tramo final de temporada, sin forzar, será clave para el futbolista que llegará en forma y descansado a la cita mundialista.

Luis de la Fuente le da vueltas a la lista de convocados del Mundial

Mientras tanto, el Seleccionador español sigue apuntando en su lista las posibles opciones para la lista definitiva de cara al Mundial. La última convocatoria dejó dudas en el riojano, que convocó a 4 porteros para los amistosos, algo que, casi con total seguridad, no ocurrirá en el Mundial. Para la Eurocopa, Luis de la Fuente llamó a 29 futbolistas antes de la lista final, que se quedó en 26 elegidos. para el Mundial, el riojano repetirá procedimiento a falta de confirmación por parte del propio seleccionador.