F1 GP Mónaco 2026 | Clasificación en directo con Fernando Alonso y Carlos Sainz del Gran Premio de Fórmula 1

Retransmisión en directo de la Clasificación del Gran Premio de Mónaco 2026 de Fórmula 1

¡Buenas tardes! Arrancamos con la retransmisión en directo de la Clasificación del Gran Premio de Mónaco 2026 de Fórmula 1

La igualdad es máxima entre los equipos punteros y la dificultad del circuito urbano hace que aún estén más igualadas las primeras posiciones.

La F1 se hace eco de alguno de los Vips que han acudido a Montecarlo a ver el Gran Premio

Aunque Antonelli apretó en la FP3, los Ferrari volvieron a demostrar su fuerza, con el local Charles Leclerc justo por detrás de él y por delante de su compañero, Lewis Hamilton; Aston Martin, los últimos

En la FP3, esta mañana, Bearman ha sido el protagonista, con un accidente que ha obligado a sacar bandera roja

Los que fallan son los McLaren , que no se han encontrado en todo el fin de semana y están por detrás de las otras escuderías punteras

Tofo stá muy abierto para esta Q1 que está a punto de comenzar; se prevé que caígan los Cadillac y los Aston Martin, pero hay duda qué pilotos les acompañarán

Fernando Alonso ha hecho una gran vuelta y está 17ª, pero algunos, como Verstappen, lo superarán en breve previsiblemente

George Russell no está bien en todo el fin de semana; ha tratado de avanzar con su 'penúltima' vuelta, pero sólo le da para ser séptimo

De nuevo hace una gran vueta Alonso, pero sólo le da para se decimoséptimo, fuera de la Q2

Accidente de Bortoleto, bandera roja con poco más de dos minutos, va a ser difícil que han vuelta

Todo parado. Habrá 'trenecito' para salir porque hay el tiempo justo para hacer una vuelta. Carlos Sainz es el 19º y el que más tiene que perder

Los nueve primeros ni salen a pista, tienen el tiempo marcado de sobra; esta lucha es en la clase media, aunque los Aston Martin y los Cadillac lo intentan

Los dos Haas han caído y Franco Colapinto se ha salvado de milagro después de que no pudiera hace la última vuelta

Los dos últimos serán los Aston Martin, que llevan siendo los peores todo el fin de semana: Alonso sale el 21 y Stroll el 22

Los Haas habían estado bien el viernes, pero en esta Clasificación no han dado la talla,. Bortoleto, pese al accidente,ha entradao en la Q2, aunque no estará en la pelea, al menos gana posiciones y saldrá 16º

¡Vaya lucha entre Leclerc y Hamilton! Los dos Ferrari vuelven al inicio del fin de semana y se pican por el primer puesto

Norris se pone primero y alza la mano por McLaren, pero responde Antonelli y se coloca en cabeza. ¡Vaya locura va a ser esto!

Carlos Sainz está noveno, aunque la lucha por estar en la Q3 no ha hecho más que empezar; de momento, los Alpine de Gasly y Colapinto están en la copa

A falta de tres minutos para el final de la Q2, Sainz marcha décimo, por delante de su compañero Albon

El Gran Premio más mítico del calendario de la Fórmula 1 llega este fin de semana. Montecarlo es puro glamour, sus calles se llenan de famosos para ver desfilar a los monoplazas del gran circo. Sin embargo, el gran premio no suele ser el más vistoso. En las cerradas curvas del Principado apenas hay adelantamientos y casi es más importante ver cómo queda la parrilla de salida que la carrera en sí misma, ya que esta parrilla marca en muchas ocasiones quien ganará al día siguiente.

Este sábado se celebra la Clasificación del Gran Premio de Mónaco 2026, que llega con un dominio inicial de los Ferrari, pero con un dominio absoluto en el Mundial de los Mercedes. Antonelli lidera con mano de hierro la clasificación general, muy por encima de su compañero, Russell, y del resto de escuderías.

Por fortuna, desde el Gran Premio de Miami hay más igualdad y eso hace más emocionante la cita en Montecarlo. Y más con los percances que pueden verse, como el viernes con el mismo Fernando Alonso, que destrozó su Aston Martin nada más salir.

La pelea de los españoles, a priori, estará por salir lo más delante posible Alonso, aunque con pocas opciones de Q2, y por alcanzar la Q1 el Williams de Carlos Sainz, que sigue luchando en la zona media con los Audi, los Alpine o los Haas. De ahí, los Aston Martin aún parecen estar muy lejos.

Mucha igualdad en la zona alta de la F1

Por delante todo es una incógnita. Mercedes no acabó el viernes entre los tres primeros, pero ya este sábado han aparecido en los terceros libres para demostrar por qué mandan en el Mundial.

Dada la importancia que tiene en este Gran Premio de Mónaco la posición de salida, parece claro que nadie se guardará nada para el día siguiente. Se prevé una Clasificación espectacular.