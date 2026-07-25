Granada - Betis, en directo el amistoso Trofeo Ciudad de Granada en vivo online

ESTADIO Deportivo les cuenta todo lo que acontezca antes, durante y después del encuentro de preparación estival que disputarán en la tarde de este sábado 25 de julio granadinistas y heliopolitanos en el Estadio Nuevo Los Cármenes, tercero del calendario de los verdiblancos

¡¡Buenas tardes!! Bienvenidos al directo del Granada-Betis de este sábado, valedero para el Trofeo Ciudad de Granada . Aquí les contaremos todos los detalles de la cita amistosa. Y empezamos ya con alineaciones, que Manuel Pellegrini tenía prisa por divulgar la suya ;)

Sale el ' Ingeniero ' con Diego Conde bajo palos (primera titularidad para el madrileño), con Ángel Ortiz en el lateral derecho, Fran García en el izquierdo y la pareja de centrales que se consolida: Diego Llorente-Valentín Gómez . En el eje, Gnagoro Boaure e Iván Corralejo . En la media punta, José Antonio Morante por la derecha, Pablo Fornals de enganche y Rodrigo Riquelme por la izquierda. En punta, uno que conoce bien Los Cármenes : Gonzalo Petit .

Aunque por un error involuntario no figuraba inicialmente en la lista de expedicionarios a Granada , lo que desató las especulaciones sobre la resolución de las negociaciones con Vasco da Gama para su salida, finalmente sí ha viajado Nelson Deossa con el resto de sus compañeros, siendo 23 jugadores los que se han desplazado a tierras nazaríes. Por el momento, el colombiano parte como suplente, a la espera de si tendrá minutos en la segunda mitad o es el descarte del segundo equipo que alinee Manuel Pellegrini a priori en la reanudación.

Arbitrará el encuentro el jiennense Guzmán Mansilla , que dirigió encuentros de Primera división en la 25/26 , pero que fue uno de los cuatro, junto a Cuadra Fernández, Galech Apezteguia y Muñiz Ruiz , que descendieron. El segundo y el cuarto pasan a ser colegiados de VAR , mientras que el navarro y el que administrará justicia este sábado en Los Cármenes van a la Liga Hypermotion .

Tercer partido amistoso de pretemporada para el Real Betis, que puso fin a su primer 'stage' de concentración en la localidad alemana de Harsewinkel con una victoria por 0-3 ante el Sportfreunde Lotte, de la Regiollaiga West, y, ya de vuelta en tierras andaluzas, se llevó la LVII Edición del Trofeo Colombino ante el Recreativo de Huelva por 0-1. Ahora, los pupilos de Manuel Pellegrini se verán las caras esta sábado 25 de julio a partir de las 20:00 horas con el Granada CF en el Trofeo Ciudad de Granada. La semana que viene será el turno de estrenar comparecencias en el Municipal de La Línea de La Concepción.

Será el miércoles 29-J en la misma franja horaria ante el Olympique de Lyon en una reedición del Trofeo Ciudad de La Línea. A la localidad campogibraltareña volverá el sábado 1 de agosto a las 20:00 horas para medirse con la UD Almería, tras lo que marchará a Irlanda para una mini gira en la que ya tiene cerrado un duelo de altura con el Arsenal, vigente campeón de la Premier League y subcampeón de la Champions League. En concreto, el conjunto heliopolitano se verá las caras con los 'gunners' en el Aviva Stadium de Dublín el miércoles 5 del mes venidero a las 20:30 hora española.

Un posible octavo rival estival

De nuevo en Andalucía, tocará cerrar por el momento la pretemporada con un partido de presentación en el Estadio de La Cartuja ante otro rival inglés, el Bournemouth, a las ocho y media de la tarde. Era y es oficialmente el último test antes del arranque de LaLiga, que para el Real Betis será en la segunda jornada y no en la primera, pues la presencia de un jugador de la plantilla verdiblanca (el argentino Giovani Lo Celso) en semifinales y final del pasado Mundial de Estados Unidos, Canadá y México ha hecho que se aplace este arranque de campeonato, por lo que, a todos los efectos, el pistoletazo de salida será más tarde.

Así, los del 'Ingeniero' recibirán a la Real Sociedad en la segunda entrega el viernes 21 de agosto a las 21:00 horas, jugando luego dos veces en la capital del Turia: el martes 25-A a las 21:00 horas ante el Valencia CF (1ªJ) y el sábado 29-A a las cinco de la tarde (de momento, se mantiene el polémico horario) contra el Levante UD. Así, como habrá trece días desde la cita con el Bournemouth hasta la que le medirá con los 'txuri-urdin', se busca un amistoso más para la semana del 10 al 16 de agosto con el fin de mantener la tensión competitiva y no perder el ritmo antes de la hora de la verdad.