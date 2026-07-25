Un Betis de Champions con los números en la mano: la enorme diferencia con el estreno de hace 21 años

Hasta diez jugadores de la actual plantilla verdiblanca saben lo que es jugar en la máxima competición continental, acumulando entre todos ellos 216 partidos y 13.593 minutos de juego, con hasta tres campeones en nómina que acumulan ocho títulos

El Real Betis volverá a competir en la Champions por segunda vez en su historia, 21 años después de aquel recordado estreno de la mano de Lorenzo Serra Ferrer. Por ello, la ilusión se ha desbordado entre la afición verdiblanca, aunque desde las oficinas de La Cartuja tratan de lanzar un mensaje de cordura. Ángel Haro y compañía tienen claro que no se pueden realizar locuras, pese a los millones que dejará la máxima competición continental.

Ejemplos recientes de otros clubes (sin ir más lejos el eterno rival) demuestran que no es aconsejable elevar de forma desmesurada el gasto en fichajes y salarios ante el riesgo de luego no volver a sacar un billete para el torneo, que es el único que asegura ese nivel de ingresos. Además, a nivel deportivo, en Heliópolis ya conocen el desgaste que supone jugar entre semana con rivales de la talla del Chelsea o el Liverpool (ambos fueron sus rivales en la 05/06 en un terrorífico grupo que completó en Anderlecht). Eso le costó acabar decimocuarto en LaLiga, solo tres puntos por encima del descenso. Pero existe una diferencia abismal entre aquella plantilla y la actual que hace alimenta el optimismo verdiblanco.

Ángel Haro presume de ello: "De esta plantilla, casi la mitad ha jugado Champions"

"Entiendo las expectativas que se puedan generar con los fichajes. Queremos hacer una plantilla lo más competitiva posible para cumplir con el objetivo, que vuelve a ser clasificarnos para Europa, y competir de manera digna en los tres torneos en los que estamos. También debemos tener una visión desde el consejo mucho más holística. De esta plantilla, casi la mitad ha jugado Champions. Estamos haciendo una plantilla equilibrada, que cuenta con el visto bueno del director deportivo y el entrenador, y en las siguientes semanas tenemos que completarla", aseguró al respecto el presidente bético este pasado viernes, durante la presentación de los tres fichajes realizados: Facundo Bernal, Fran García y Diego Conde.

El dato apuntado por el máximo mandatario verdiblanco resulta llamativo, y ESTADIO Deportivo ha querido corroborar con los números en la mano esa cualidad de un plantel que cuenta actualmente con 25 futbolistas en nómina, aunque Nelson Deossa tiene las horas contadas y tanto Iker Losada como Gonzalo Petit están igualmente en la rampa de salida. De los 22 restantes, por tanto, hasta 10 jugadores saben lo que es competir ya en la Champions, un porcentaje a tener muy en cuenta y que permitirá al Real Betis no ir de novato en la competición más exigente de Europa.

Isco marca el camino: cinco títulos en un Betis con tres campeones

Como no puede ser de otro modo, el líder en este apartado es Isco Alarcón, que acumula un total de 78 partidos en Champions a lo largo de 11 temporadas (2 con el Valencia, 8 con el Málaga, 62 con el Real Madrid y 6 con el Sevilla FC). En total, 5.128 minutos en los que firmó 10 goles y 12 asistencias, coronándose campeón en cinco ocasiones con el conjunto blanco. Además, como titular en cuatro de esas finales, si bien en la última 'Orejona' madridista no llegó a jugar en todo el torneo.

El 'crack' malagueño, por tanto, será el fato de sus compañeros, aunque también hay otros dos campeones en la plantilla, uno de ellos Marc Bartra, que levantó el título en dos ocasiones con el FC Barcelona, en la primera de ellas alternando aún con su filial (10/11 y 14/15). Como azulgrana, entre ambos cursos, jugó 22 encuentros en la máxima competición europea (16 como titular), pasando luego por un Borussia Dortmund en el que sumó otros 11 en dos campañas, todos desde el inicio, para un total de 33 partidos y 2.403 minutos, con un tanto y una asistencia.

Completa la nómina de béticos que han levantado la 'Orejona' el recién llegado Fran García, que lo hizo en la 23/24, también con el Real Madrid. En su caso, ha disputado 20 choques en sus tres campañas en el Santiago Bernabéu (5 en el once inicial) y 697 minutos, con un pase de gol en su haber. El lateral zurdo completa así el podio de jugadores béticos con más experiencia en la Champions, siendo el siguiente en este ranking el argentino Lo Celso con 18 encuentros (11 de titular), de ellos siete con el PSG en la 17/18, cinco con el Tottenham en la 19/20 y seis con el Villarreal en la 21/22, alcanzando los 1.006 minutos de juego y firmando un gol y dos asistencias.

Antony, el segundo con mayor producción ofensiva

El siguiente es Héctor Bellerín, que además ha sido titular en sus 17 encuentros en la competición, de ahí que sea el tercero en minutos (1.518). De ellos, 15 fueron con el Arsenal, entre 2014 y 2017, y los dos restantes con el FC Barcelona en la 22/23. Junto al defensor catalán, también es destacable el bagaje del brasileño Antony, el segundo con mayor producción ofensiva tras Isco, pues firmó 3 goles y 4 asistencias en sus 15 partidos (once con el Ajax de Ámsterdam en dos campañas y cuatro con el Manchester United en la 23/24), para un total de 1.170 minutos.

Por su parte, Rodrigo Riquelme también sabe lo que es participar en 13 encuentros de Champions en dos temporadas con el Atlético de Madrid (solo tres de ellos en el once de Simeone), acumulando 461 minutos, por debajo en este sentido de Junior Firpo, que jugó 525' en sus 10 choques con el FC Barcelona también en dos campañas, la mitad como titular.

Y aún puede volver Amrabat...

Completan la nómina Natan y Marc Roca, ambos con seis partidos en el torneo de clubes más importante del Viejo Continente. El central brasileño disfrutó de él con el Nápoles en la 23/24 (5 choques como titular, 451 minutos y una asistencia) y el mediocentro catalán lo hizo con el Bayern Múnich en dos cursos diferentes (dos veces en el once y 234 minutos). Y es que recientemente se ha marchado Pau López (7 partidos) y antes lo hicieron otros con experiencia en estas lides como Ricardo Rodríguez (9), Adrián San Miguel (4) Bakambu (2), pudiendo aún regresar para ampliar esa lista el marroquí Sofyan Amrabat, que suma 13 envites y 1.035 minutos (seis con el Feyenoord, dos con el Brujas y cinco con el Manchester United).

En la 05/06, apenas 15 partidos y 750 minutos

Todos estos números, extraídos de Transfermarkt, dejan un importantísimo bagaje de 216 partidos y 13.593 minutos de Champions en la actual plantilla del Real Betis, Nada que ver con la de la 05/06, cuando apenas había cuatro jugadores que sabían lo que era jugarla de manera testimonial. Era el caso de Marcos Assunçao (9 partidos con la Roma y 349 minutos), Rivera (tres con el Real Madrid y 181'), Xisco Muñoz (dos con el Valencia y 143') y Edu, que había disputado un solo choque con el Celta de Vigo (77'). En total, apenas 15 encuentros y 750 minutos, pues el brasileño Robert, que sí tenía experiencia en el PSV Eindhoven (7) llegó en enero, cuando los verdiblancos ya estaban apeados, participando en la Copa de la UEFA esa misma campaña.

La experiencia de Manuel Pellegrini, otro importante aval

Además, no hay que olvidar que la experiencia no solo está en el campo, sino también en el banquillo. Al contrario que Serra Ferrer, Manuel Pellegrini conoce muy bien lo que es sentarse en un banquillo en la Champions. Lo ha hecho en 67 ocasiones, con un saldo de 27 victorias, 23 empates y 17 derrotas. Además, siempre pasó la fase de grupos, alcanzando las semifinales en su estreno en la 05/06 con el Villarreal, con el que luego llegaría a cuartos, adonde también llevó al Málaga en la 12/13. Entre medias, se quedó en octavos con el Real Madrid, mientras que el tope en sus tres participaciones con el Manchester City fueron las semifinales de la 15/16, su última aventura hasta ahora.