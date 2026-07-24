La ilusión de Facundo Bernal, Diego Conde y Fran García y el papel clave de Isco: "Me recomendó venir"

Los tres fichajes del Real Betis para la 26/27 han sido presentados de forma oficial, destacando todos ellos su felicidad por desembarcar en un conjunto del que han destacado su grandeza a todos los niveles

Aunque todos ellos han debutado ya en esta pretemporada, el Real Betis ha presentado este viernes de una tacada a los tres fichajes realizados hasta la fecha de cara a la campaña 26/27. Facundo Bernal, Fran García y Diego Conde, el último en llegar, vivieron su puesta de largo oficial en la Ciudad Deportiva Luis de Sol rodeados de sus familiares, dejando patente todos ellos su tremenda ilusión por aterrizar en el conjunto verdiblanco, más si cabe de cara a una ilusionante campaña en la que los de Manuel Pellegrini volverán a competir en la Champions después de 21 años.

Facundo Bernal se define a si mismo: "Dinámica y agresividad"

En el caso de Facundo Bernal, que ha firmado hasta 2031 tras abonar 9,5 millones de euros al Fluminense, el presidente, Ángel Haro, destacó que "cuenta con informes magníficos de la dirección deportiva" y se mostró convencido de le irá "bien" en un puesto "que es clave para nosotros".

Al respecto, el pivote uruguayo de 22 años, que llega como relevo de Sergi Altimira, asegurar estar "muy feliz" por su desembarco en el Real Betis y se definió como futbolista, dejando entrever lo que puede ofrecer al equipo: "Soy un 5 posicional, que puedo ser mixto también. Le puedo dar mucha dinámica al centro del campo, agresividad, juego limpio y salida del fondo. Aparte me gusta aportar a nivel personal, de compañerismo", aseguró.

El pasado verdiblanco de Fran García y dos nuevos compañeros que ya conocía

Por su parte, del segundo en llegar, Fran García, el máximo dirigente heliopolitano puso de relieve que es "conocido por todos" y que viene "para ser importante en un puesto que necesitábamos", tras la salida de Ricardo Rodríguez.

"Seguro que vamos a conseguir cosas muy bonitas en una temporada tan especial. Cuando llegas a un club como el Betis, desde que entras por la puerta, ves lo grande que es y el compañerismo que existe. Todo el mundo está dispuesto a ayudarte y brindarte la mano para conocerlos. Es un vestuario muy bueno, muy sano. Te hacen sentir cómodo, te ayudan lo máximo posible y llegar a un sitio nuevo que te ayuden y te brinden esa oportunidad de conocer a la gente es muy bueno. Pude sumarme al 'stage' en Alemania directamente y esa primera semana la aproveché para conocer a todo el mundo, así que la verdad es que muy contento", afirmó el lateral zurdo, que se ha comprometido hasta 2030 tras una operación que ha tenido un coste de 4 millones, quedándose el Real Madrid con el 50% de su pase.

Además, el manchego, que desveló que el equipo de su pueblo (Bolaños de Calatrava) también viste de verdiblanco, recordó que en su debut como madridista coincidió con dos de sus nuevos compañeros, como son Álvaro Fidalgo e Isco Alarcón, destacando el papel del malagueño para convencerlo.

"Isco, antes de que se hiciera oficial, me hizo la recomendación de venir aquí, me dijo que es un club increíble, tanto la entidad como la gente que está en el día, que todo el club es algo maravilloso. Como decía, desde el primer momento te hacen sentir como de la familia. Con Álvaro he hablado menos porque estaba en el Mundial, pero también me dio la enhorabuena. A ver si los compañeros que faltan por venir se incorporan porque ya tenemos ganas de estar todos juntos", sentenció.

Diego Conde y la "magnitud" del Real Betis

Por último, Diego Conde, que llega cedido con opción de compra por el Villarreal, fue definido por Ángel Haro como "un portero de garantías", destacando que madrileño que está viviendo sus primeros días como verdiblanco "con mucha emoción y sobre todo muy feliz".

"Desde el primer momento te das cuenta de la magnitud a todos los niveles del Betis, tanto a nivel social como institucional y deportivo. Feliz de estar aquí, de saber todo lo que significa el beticismo. Y destacar también el compañerismo, que hace que todos nos sintamos más cómodos", sentenció el cancerbero madrileño en una breve rueda de prensa en la que no faltaron emotivos vídeos dedicados a cada uno de los jugadores con mensajes de familiares y amigos.