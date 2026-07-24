Habrá que seguir esperando para ver a Isco en acción: su plan de trabajo personalizado

El malagueño fue la gran ausencia en el entrenamiento del Real Betis de este viernes y todo apunta a que también se perderá el tercer amistoso de la pretemporada, mañana sábado ante el Granada

El Real Betis ha continuado este viernes con su preparación con una sesión en la Ciudad Deportiva Luis del Sol que ha tenido como gran ausente a Isco Alarcón. El malagueño sigue así con su plan de trabajo personalizado para tratar de llegar en las mejores condiciones al inicio de la temporada, que es el objetivo que se ha marcado desde un principio. De hecho, comenzó a trabajar en el 'stage' de Alemania junto al grupo con normalidad, pero dentro de su proceso de recuperación de la lesión de cartílago que sufrió el pasado curso resulta algo habitual, y nada preocupante a priori, que algunos días presente molestias que le impiden ejercitarse al mismo nivel que sus compañeros.

Por este motivo, el de Arroyo de la Miel ya fue baja en los dos primeros amistosos de esta pretemporada, ante el Sportfreunde Lotte y en el Trofeo Colombino frente al Recreativo de Huelva. Y todo apunta a que tampoco podrá ser de la partida mañana sábado, cuando los verdiblancos visitará el Nuevo Los Cármenes, a las 20:00 horas, para disputar el Trofeo Ciudad de Granada en una prueba de más nivel, ante un rival de Segunda división como el Granada.

Tranquilidad en el seno del Real Betis

Pese a ello, en el seno del club heliopolitano se muestran tranquilos, pues esta semana, por ejemplo, pudo trabajar sin problemas tanto el martes como miércoles, si bien la jornada de ayer la acabó con unas pequeñas molestias que entran dentro de lo previsto, de ahí su plan individualizado. Sin ir más lejos, ya el pasado curso, cuando reapareció en el mes de abril ante el Girona, el ex madridista estuvo jugando con dolor en los siete últimos partidos de LaLiga, como él mismo confirmó, poniendo pese a todo su grano de arena para certificar una Champions que celebró con lágrimas sobre el césped de La Cartuja.

El objetivo de Isco: controlar el dolor y las molestias

“Ahora estoy a medias, jugando y entrenando con medicación. No me aseguran que vaya a salir del todo bien o que me vaya a curar, porque todavía hoy no hay nada que regenere un cartílago. Estamos viendo qué opciones me pueden venir para la lesión”, aseguró por entonces, si bien a final de temporada ya ponía sus cinco sentidos en empezar al cien por cien la 26/27, para lo cual incluso siguió trabajado un tiempo mientras el resto iniciaba sus vacaciones. "Confío en recuperarme bien y volver al máximo nivel para estar a tope al principio de la temporada que viene, que se vienen cosas ilusionantes", afirmó en los medios del club.

Ahora, por tanto, su objetivo es volver a entrenar y jugar sin dolor, de ahí que no se quiera arriesgar lo más mínimo cuando aparecen esas molestias. Tras el de mañana, por delante aún quedarán cuatro amistosos más antes de arrancar LaLiga frente a la Real Sociedad y su meta es llegar a esa fecha a disposición de Manuel Pellegrini.

Cabe recordar que después de lesionarse en el último partido de pasada pretemporada ante el Málaga, cuando sufrió una fractura en su peroné izquierdo, Isco reapareció en el mes de noviembre y en su segundo partido, ante el Utrecht, recibió una patada fortuita de su compañero Amrabat. Este nuevo contratiempo que le obligó a pasar de nuevo por el quirófano, por tercera vez desde que arribó al Real Betis, para corregir una lesión en la zona del cartílago, que es de la que ahora se sigue tratando.

Las otras ausencias en la sesión

Por otro lado, en la sesión de este viernes tampoco participaron Abde, que se incorporó más tarde al trabajo tras perderse el Mundial por una inoportuna lesión de rodilla, y Aitor Ruibal, que continúa también recuperándose de la operación a la que se sometió en el menos de su rodilla derecha antes de concluir la pasada campaña. Junto a ellos, tampoco se han sumado todavía los mundialistas Cucho Hernández, Lo Celso y Álvaro Fidalgo, que disfrutan de unos días de vacaciones.