Isco quiere ser el primer 'fichaje' de Champions en el Betis: renuncia a sus vacaciones

El malagueño ha iniciado un plan de trabajo específico en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con el objetivo de llegar físicamente al cien por cien a la pretemporada que arrancará en torno al 7 de julio

El Real Betis tiene ya la mirada puesta en una ilusionante campaña 26/27 en la que volverá a competir en la Champions después de 21 años. Pero no se tirará la casa por la ventana. Lejos de ello, el plan es realizar una planificación con cabeza y sin locuras, con el objetivo de no hipotecar el futuro del club. Así, se trabaja para reforzar la delantera, el lateral izquierdo o el centro del campo, siendo también las posibles salidas las que acaben por definir una hoja de ruta que ya está trazada.

Pero al margen de las gestiones propias del mercado para incorporar caras nuevas, el gran fichaje está en casa y no es otro que Isco Alarcón. El malagueño apenas ha podido participar en una temporada muy dura a nivel particular, en la que ha sufrido dos graves lesiones. Por ello, no pudo reprimir las lágrimas en la celebración del regreso a la máxima competición continental sobre el césped de La Cartuja.

Alguno incluso pensó que ese llanto podía ser el preludio de una retirada. Pero el malagueño ya dejó claro que dicha reacción solo fue una liberación por todo lo sufrido. "Todavía tengo cuerda para rato. Confío en recuperarme bien y volver al máximo nivel para estar a tope al principio de la temporada que viene, que se vienen cosas ilusionantes", señaló. Y en esas anda el de Arroyo de la Miel, en llegar a tope cuando el plantel regrese al trabajo a comienzos de julio.

Ya trabaja bajo la supervisión de un recuperador del Real Betis

Así, mientras sus compañeros se encuentran de vacaciones, a excepción de los siete representantes verdiblancos en el Mundial, Isco ha renunciado a parte de su descanso para seguir trabajado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol bajo la supervisión de uno de los recuperadores físicos del plantel. Así, tras una semana en la que ha tenido que hacer frente a diversos compromisos publicitarios, y en la que también se ejercitó por su cuenta algunos días, este lunes ha iniciado un plan de trabajo individualizado con el que espera alcanzar su mejor tono físico después de que en la recta final del curso haya ido incrementando poco a poco su presencia en los planes de Manuel Pellegrini, tal y como ha informado ABC.

“En los primeros partidos estaba jugando al veinte o al treinta por ciento, y con miedo. Ha sido una lesión difícil, como las que han pasado muchos otros jugadores que también intentan recuperarse. Lo que sé al cien por cien es que voy a dejar todo lo que tengo para recuperarme bien y para ayudar al Betis lo máximo posible”, señaló al respecto el '22' bético en una reciente entrevista en Marca.

La temporada de Isco, marcada por dos lesiones

Su calvario arrancó en pleno mes de agosto, apenas una semana antes de que arrancara LaLiga. En el Trofeo Costa del Sol disputado en La Rosaleda ante el Málaga, el crack verdiblanco recibió una entrada de David Larrubia, con el que ha tenido un gran detalle en estos días, y sufrió una fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo que le mantuvo tres meses y medio en el dique seco.

No fue hasta finales de noviembre cuando pudo reaparecer ante el Girona. Aunque en su segundo partido, frente al Utrecht en la Europa League, la mala suerte se cebó otra vez con él al sufrir una nueva lesión, esa vez en el tobillo derecho, tras un choque fortuito con su compañero Amrabat. No pudo volver a jugar ya hasta el mes de abril para participar en los siete últimos encuentros de la temporada, seis de ellos saliendo desde el banquillo y como titular en el cierre ante el Levante. Un rodaje que ahora debe tener continuidad, de ahí que no haya parado.

Toma el relevo de Ángel Ortiz

También la semana pasada se pudo ver trabajado en las instalaciones heliopolitanas a Ángel Ortiz, otro de los lesionados que busca ponerse a punto. Pero el lateral diestro ya no se ejercita, mientras que Isco tiene pensando hacerlo en solitario durante toda esta semana, con el objetivo de sumar desde el primer momento en una ilusionante 26/27.

"Ahora toca ir mejorando poco a poco, coger ritmo y empezar la temporada que viene con buen pie. El fútbol para mí lo es todo. Eso es lo que me empuja a recuperarme, a trabajar más que nunca. Todavía no estoy bien del todo, pero sigo buscando el camino para volver a estar al cien por cien. Espero seguir dando guerra unos cuantos añitos más. En estos últimos partidos he estado jugando con medicación y con pinchazos. Veremos qué pasa... Espero encontrar alguna solución para quitarme este dolor y que no me repercuta", añadió recientemente sobre su estado físico.