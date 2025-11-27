Surrealista: primer parte médico de Amrabat e Isco, que se lesionan mutuamente y peligran para el derbi

Un choque fortuito entre dos de los pilares verdiblancos, que saltaron de inicio ante el Utrecht, obligó a ambos a marcharse doloridos antes del cuarto de hora con sus tibias derechas contusionadas y heridas

Dirán los béticos que no han podido tener peor suerte. Alguno, incluso, culpará a Manuel Pellegrini por alinear a no menos de 6-7 presuntos titulares el próximo domingo 30-N en El Gran Derbi ante el Sevilla FC este jueves contra el FC Utrecht, a toro pasado quizás de manera innecesaria. Pero ni en el peor de los escenarios estaba que Isco Alarcón, en su primera titularidad de la temporada tras jugar un rato el pasado fin de semana contra el Girona FC, cuando dio la asistencia del 1-1 definitivo a Valentín Gómez, y Sofyan Amrabat, imprescindible en la 'sala de máquinas' heliopolitana, tuvieran que marcharse lesionados antes de cumplirse siquiera un cuarto de hora. Y, encima, por un choque fortuito entre ambos.

Es surrealista, pero, en una acción a priori intrascendente cuando ni siquiera se había cumplido el minuto 2, el costasoleño trató de retrasar un balón en la frontal que el de Huizen, por su parte, quería empalmar en dirección a la portería de su ex equipo. Chocaron las dos piernas derechas y quedaron ambos tumbados sobre el césped. Se recuperó antes el internacional marroquí, mientras que el '22' cojeaba ostensiblemente. Los dos se probaron un rato, aunque no pudieron aguantar, pidiendo el cambio y agotando (aunque ya fuera lo de menos) dos ventanas de las tres, aparte del descanso, con las que cuenta Manuel Pellegrini.

Lo único bueno es que no es el peroné izquierdo: primer parte médico

Si hay alguna buena noticia en el doble K.O. bético es que, al menos, Isco Alarcón no ha sufrido un impacto en su maltrecho peroné izquierdo, por culpa del cual ha tenido que pasar tres veces por el quirófano. Lucía un aparatoso vendaje en la pierna diestra el de Arroyo de la Miel, que por un momento parecía tener afectado el tobillo, aunque la primera valoración (se le harán más pruebas este viernes) apunta a una contusión fuerte con herida a la altura de la tibia derecha. Lo de Sofyan Amrabat es idéntico, sin descartar posibles complicaciones musculares añadidas. El de Huizen pudo retirarse por su propio pie, aunque a paso lento, lógicamente, mientras que su compañero tuvo que ser ayudado por el doctor y el director deportivo, Manu Fajardo, que lo llevaron en volandas para subir los muchos escalones que separan la zona de banquillos de la destinada a cuestiones sanitarias y los vestuarios del coliseo colindante con Santiponce. Los béticos, como no puede ser de otra forma, están, como suele decirse coloquialmente, con las carnes abiertas, pero, de no mediar un milagro, ambos tienen pinta de perderse el derbi del domingo.