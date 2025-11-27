Betis 2-1 Utrecht: Sonrisa congelada a las puertas de El Gran Derbi

Isco y Amrabat se lesionaron mutuamente nada más empezar y enfriaron aún más el ambiente en La Cartuja, donde, como consuelo, los verdiblancos ganaron para ingresar en el 'Top 8' de la liguilla de la UEL; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

Por muy importante que fuera la segunda victoria consecutiva del Real Betis en la presente edición de la Europa League, tercera en cinco jornadas para continuar invicto, y por muy loable que sea el ingreso antes de visitar Zagreb entre los ocho mejores de la clasificación, el resultado este jueves en La Cartuja era lo de menos. El ambiente, gélido ya de por sí por las bajas temperaturas y el día laborable, se congeló definitivamente a los dos minutos tras un choque tan absurdo como innecesario entre Isco Alarcón y Sofyan Amrabat, que vieron cómo sus tibias derechas impactaban con tal fuerza que debían marcharse lesionados, con el agravante de que, apenas 55 horas después del accidente, se disputa en el Ramón Sánchez-Pizjuán el primer El Gran Derbi de la campaña, para el que, salvo milagro, ambos están virtualmente descartados.

Serán las pruebas de este viernes las que determinen el alcance real de las similares dolencias del costasoleño, que disfrutaba de su primera oportunidad del curso desde el inicio, y el internacional marroquí, dos presuntos titulares ante el Sevilla FC de la media docena larga que alineó de inicio inesperadamente Manuel Pellegrini, que no se guardó casi nada y que, incluso, tuvo que tirar a las primeras de cambio de Marc Roca y Pablo Fornals, a priori su doble pivote frente al eterno rival. El único consuelo es que no hubo más sorpresas negativas, más allá de la conmoción del vigilado Souffian El Karouani tras un encontronazo con su propio portero, Michael Brouwer, aunque Ez Abde también dio un susto.

Con todo lo reseñado, resulta meritorio que los anfitriones fueran capaces de centrarse y sacar adelante el duelo intersemanal. Fue, en gran parte, gracias a un ambicioso y motivado 'Cucho' Hernández, deseoso de inaugurar su cuenta goleadora en competición continental como bético para celebrar su próxima paternidad. El colombiano cruzó fenomenalmente al palo contrario de cabeza un servicio de Antony Matheus dos Santos, voraz para robarla cerca de la línea de fondo, al filo del descanso, al tiempo que inició la transición que, a los cinco minutos de la reanudación, acabó en el segundo de Ez Abde, letal por el palo corto desde el vértice del área.

Para que hubiera emoción en la recta final, el ex celtiña Miguel Rodríguez se sacó enseguida de la chistera un golazo desde prácticamente el círculo central, ajusticiando a un adelantado Álvaro Valles que, en pleno desconcierto inaugural por lo de Isco y Amrabat, se había mostrado muy seguro cuando El Karouani quiso aprovechar la entendible desconcentración de su oponente. Antes de cumplirse el cuarto de hora de esta fase, empataría Derry Murkin para los esta vez azulinos en una desaplicación defensiva verdiblanca que, por fortuna, fue corregida desde el VAR por un claro fuera de juego previo del anglo-holandés. En la recta final, perdonaron a la contra el tercero los del 'Ingeniero', sobre todo gracias a la clarividencia de Pablo Fornals y la pujanza de Antony Matheus dos Santos y Pablo García, que desperdició un mano a mano con Brouwer en el alargue, aunque la última fue de Dani de Wit, que falló incomprensiblemente a bocajarro.

Ficha técnica

Real Betis: Álvaro Valles; Ortiz, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Altimira, Amrabat (Fornals 15'); Antony, Isco (Deossa 9'), Ez Abde (Pablo García 82'); y 'Cucho' Hernández ('Chimy' Ávila 82').

FC Utrecht: Brouwer; Horemans, Van der Hoorn (Didden 83'), Viergever, El Karouani (Murkin 46'); Engwanda, Bozgodan (Zechiël 58'), De Wit; Miguel Rodríguez, Cathline (Blake 83') y Haller (Min 68').

Árbitros: Nenad Minakovic (serbio), con su compatriota Momcilo Markovic en el VAR. Amarillas al local Ricardo Rodríguez y el visitante Engwanda.

Goles: 1-0 (42') 'Cucho' Hernández; 2-0 (50') Ez Abde; 2-1 (55') Miguel Rodríguez.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada de la liguilla de la Europa League, disputado en el Estadio de La Cartuja ante 46.170 espectadores, con 3.385 aficionados neerlandeses oficialmente en la zona visitantee.