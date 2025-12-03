Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, desmonta el fichaje de Julián Álvarez por el Barcelona: "No tengo conocimiento absoluto de esa situación"

El runrún acerca del interés del Barcelona en el fichaje de Julián Álvarez se intensificó con su primera aparición en el Camp Nou, que ponía a prueba la valía del argentino. Desde el Atlético de Madrid lanzan un mensaje de tranquilidad y asegura que la estrella rojiblanca está blindada con un contrato de 5 años

El Atlético de Madrid visitó el Spotify Cam Nou con la esperanza e ilusión de dar un golpe a LaLiga y arrebatarle el primer puesto al Barcelona. El partido comenzó bien para los rojiblancos, pero el conjunto blaugrana se rehízo del gol de Baena y acabó ganando el choque por 3-1. El cuadro culé se llevó el gato al agua sobre el terreno de juego, aunque no pudo sacar nada más que los 3 puntos. La ocasión era especial para la dirección deportiva del Barcelona que pudo observar de cerca a Julián Álvarez, el ansiado deseo blaugrana de cara a las próximas temporadas. Los rumores y el runrún en torno al club catalán y al futbolista argentino se intensifica, aunque Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, desmontó en la previa del partido el posible fichaje de Julián Álvarez por el Barcelona.

Mateu Alemany desmonta el fichaje de Julián Álvarez por el Barcelona

El ex blaugrana, al ser preguntado antes del comienzo de partido por Julián Álvarez y la órbita del Barcelona, no dudó en desmontar el posible fichaje del argentino, que no cuajó un buen partido en su carta de presentación en el Cam Nou. "No. La verdad que no tengo conocimiento en absoluto de esa situación. Es un jugador importantísimo para el equipo y para el club y me consta que está muy feliz con nosotros", anunció el director deportivo del Atlético de Madrid en los micrófonos de Movistar+. Además, Mateu Alemany mandó un mensaje a Julián Álvarez y al resto de equipos interesados en su fichaje, dejando claro que el futbolista tiene contrato con el Atlético de Madrid que blinda a su estrella. "Estamos perfectos. Julián tiene 5 años de contrato", subrayaba el director deportivo.

Simeone defiende el rendimiento de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Sobre el partido de Julián Álvarez, el argentino estuvo poco acertado ante el Barcelona, algo que condicionó el juego del Atlético de Madrid. Simeone, tras el pitido final, salió en defensa del de Calchín asegurando que "siempre ha rendido a un nivel altísimo". "La verdad que Julián, desde que llegó acá, siempre ha rendido a un nivel altísimo. Y es persona, es humano. Puede jugar también un partido no a la altura de lo que él es. Es parte de lo que le pasa a las personas. Un día malo tenés en tu trabajo. O sea, que puede pasarle a él, porque es una persona como todos nosotros", destacó el entrenador del Atlético de Madrid tras el 3-1 del Barcelona en el Camp Nou.