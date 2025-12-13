Premier Pádel Finals 2025 | Partidos de hoy 13 de diciembre, horarios, orden de juego y dónde ver por TV las semifinales

Paquito Navarro y Jon Sanz llegan a semifinales con la intención de poner la guinda a su despedida como pareja metiéndose en la final de la copa de maestros

Este sábado 13 de diciembre, con el Palau Sant Jordi como escenario, tienen lugar las semifinales del Premier Padel Finals de Barcelona, colofón a una excelente temporada y en el que las mejores parejas del circuito desean inscribir su nombre con letras de oro.

Comenzando por el cuadro masculino, los máximos favoritos, Arturo Coello y Agustín Tapia, se verán las caras con Martín di Nenno y Franco Stupaczuk. Los Golden Boys, con el número 1 asegurado tras imponerse en la última final a Galán y Chingotto, quieren refrendar su condición de dominadores con una última victoria que les endulce un poco más una Navidad a la que llegan repletos de trofeos.

En la otra semifinal se medirán el dúo formado por Paquito Navarro y Jon Sanz con los número 2 del mundo, Ale Galán y Federico Chingotto. Para el sevillano, una auténtica leyenda de este deporte, puede suponer el último partido junto a su actual pareja, ya que una vez concluya la presente temporada separarán sus caminos. Mientras, los 'Chingalán' solo piensan en alcanzar la batalla final para pelear una vez más de tú a tú con Tapia y Coello.

Triay y Brea, las favoritas del cuadro femenino

La jornada de sábado la abrirán las mejores del ranking, Gemma Triay y Delfina Brea, contra Andrea Ustero y Sofia Araújo. Ya para cerrar la final femenina habrá que esperar a ver que ocurre en el choque entre el dúo de Bea González y Claudia Fernández, y el que forman Ariana Sánchez y Paula Josemaría. La emoción está servida.

Horarios y partidos de hoy viernes 13 de diciembre en las Premier Pádel Finals 2025

Gemma Triay/Delfina Brea (1) - Andrea Ustero/Sofia Araújo (4) | | Desde las 11:00 horas

Arturo Coello/Agustín Tapia (1) - Martín di Nenno/Franco Stupaczuk (5) | A continuación

Bea González/Claudia Fernández (3) - Ariana Sánchez/Paula Josemaría (2) | No antes de las 16:00 horas

Ale Galán/Fede Chingotto (2) - Paquito Navarro/Jon Sanz (6) | A continuación

Dónde ver por TV las Premier Pádel Finals 2025:

Movistar + tiene en los últimos años los derechos de Premier Pádel y estas Finals 2025 se podrán ver por alguno de sus canales y por su plataforma digital. Así mismo, en España también se puede ver a través de RedBull TV. De forma online también se puede seguir en directo a través del canal de YouTube de Premier Pádel.

ESPN los retransmite para los países suramericanos, Bein Sports en gran parte de los países africanos y de Oriente próximo, Canal+ en el resto de África, así como en Francia y sus territorios franceses de ultramar, Viaplay en los países bálticos y nórdicos...