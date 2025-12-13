Premier Pádel Finals 2025 | Partidos de hoy 13 de diciembre, horarios, orden de juego y dónde ver por TV las semifinales

Paquito Navarro y Jon Sanz llegan a semifinales con la intención de poner la guinda a su despedida como pareja metiéndose en la final de la copa de maestros

Premier Pádel Finals 2025 | Partidos de hoy 13 de diciembre, horarios, orden de juego y dónde ver por TV las semifinales
Ale galán y Federico Chingotto, antes de comenzar un partido. - @premierpadel

Este sábado 13 de diciembre, con el Palau Sant Jordi como escenario, tienen lugar las semifinales del Premier Padel Finals de Barcelona, colofón a una excelente temporada y en el que las mejores parejas del circuito desean inscribir su nombre con letras de oro.

Comenzando por el cuadro masculino, los máximos favoritos, Arturo Coello y Agustín Tapia, se verán las caras con Martín di Nenno y Franco Stupaczuk. Los Golden Boys, con el número 1 asegurado tras imponerse en la última final a Galán y Chingotto, quieren refrendar su condición de dominadores con una última victoria que les endulce un poco más una Navidad a la que llegan repletos de trofeos.

En la otra semifinal se medirán el dúo formado por Paquito Navarro y Jon Sanz con los número 2 del mundo, Ale Galán y Federico Chingotto. Para el sevillano, una auténtica leyenda de este deporte, puede suponer el último partido junto a su actual pareja, ya que una vez concluya la presente temporada separarán sus caminos. Mientras, los 'Chingalán' solo piensan en alcanzar la batalla final para pelear una vez más de tú a tú con Tapia y Coello.

Triay y Brea, las favoritas del cuadro femenino

La jornada de sábado la abrirán las mejores del ranking, Gemma Triay y Delfina Brea, contra Andrea Ustero y Sofia Araújo. Ya para cerrar la final femenina habrá que esperar a ver que ocurre en el choque entre el dúo de Bea González y Claudia Fernández, y el que forman Ariana Sánchez y Paula Josemaría. La emoción está servida.

Horarios y partidos de hoy viernes 13 de diciembre en las Premier Pádel Finals 2025

Gemma Triay/Delfina Brea (1) - Andrea Ustero/Sofia Araújo (4) | | Desde las 11:00 horas

Arturo Coello/Agustín Tapia (1) - Martín di Nenno/Franco Stupaczuk (5) | A continuación

Bea González/Claudia Fernández (3) - Ariana Sánchez/Paula Josemaría (2) | No antes de las 16:00 horas

Ale Galán/Fede Chingotto (2) - Paquito Navarro/Jon Sanz (6) | A continuación

Dónde ver por TV las Premier Pádel Finals 2025:

Movistar + tiene en los últimos años los derechos de Premier Pádel y estas Finals 2025 se podrán ver por alguno de sus canales y por su plataforma digital. Así mismo, en España también se puede ver a través de RedBull TV. De forma online también se puede seguir en directo a través del canal de YouTube de Premier Pádel.

ESPN los retransmite para los países suramericanos, Bein Sports en gran parte de los países africanos y de Oriente próximo, Canal+ en el resto de África, así como en Francia y sus territorios franceses de ultramar, Viaplay en los países bálticos y nórdicos...