Juan Lebrón no le pone fecha a su regreso

El jugador sevillano está esperanzado en su unión con Leo Augsburger, con el que espera volver a ser el número uno del mundo

Juan Lebrón y Leo Augsburger no pudieron consolidar su gran debut en México hace unas semanas y cedieron en cuartos de final de las Premier Pádel Finals 2025 que se están disputando en Barcelona, donde se enfrentaban a sus excompañeros y Martín di Nenno y Franco Stupaczuk aprovecharon su mayor compenetración para hacerse con la victoria.

No era el resultado esperado, ya que al menos deseaban ganar un partido para sumar puntos de cara a una próxima temporada para la que hay más cambios de cromos y en la que quieren empezar en el Top-4 del nuevo ranking. Sin embargo, sí les sirve de aprendizaje de lo mucho que deben mejorar en estos dos meses que ahora van a tener para preparar la próxima campaña cuando acaben las vacaciones, a las que dedicarán las próximas semanas.

Lebrón espera mucho de esta unión y así lo confirma en una entrevista con MD en Barcelona, donde confirma su confianza con volver junto a Augsburger al número uno que ya tuvo con Paquito Navarro y con Ale Galán. "Creo que estamos haciendo un gran equipo, que tenemos las personas adecuadas para que nos guíen y nos lleven hacia ese lugar. No hay que ponerle fecha, ni mucho menos, pero yo creo que es un objetivo que los dos queremos y que, obviamente, tenemos que convencernos de que vamos a poder hacer una buena pretemporada para 2026", asegura el gaditano, quien ante todo quiere "ser un buen compañero" para el posadeño.

Lebrón ve mucho margen de mejora

El jugador de El Puerto de Santa María cree que el estilo de juego de ambos, tan agresivo, puede darle el resultado esperado. Aparte de convertir a la pareja en la preferida del público, que hace tiempo la estaba reclamando. "Apenas hemos entrenado y todavía tenemos que proyectar mucho la pareja. Tenemos un mes y pico para conocernos mucho, para seguir aportando lo que a Leo le gusta de mí, lo que no le gusta y yo lo mismo de él. Creo que esas cosas nos van a aportar muchísimo durante nuestra relación personal y profesional. Nos tenemos mucho respeto, que es muy importante, y eso va a hacer que lo que quiera cada uno del otro seguramente lo va a coger con buena energía", afirma y justifica así el haber 'adelantado' su unión y no haber cerrado la temporada con sus antiguos compañeros.

El objetivo no es otro que alcanzar a los Coello-Tapia y Galán-Chingotto. "Creo que las dos primeras parejas están muy por encima del resto, pero bueno, nosotros queremos ser los responsables de que eso no ocurra más durante la temporada que viene. Va a ser algo que creo que hay que trabajar mucho, pero que esperamos que ocurra. Solo te puedo decir que hay que ponerse en modo de trabajo, cuidar todos los aspectos e ir a por ello", reconoce.

Juan Lebrón ya ha señalado que, pese a que sólo ha ganado un torneo este año (Cancún) y a que no ha logrado junto a Stupaczuk alcanzar ese mismo objetivo que se plantea con Augsburger, la valoración de la temporada es buena. "Quitando a las dos primeras parejas, para la persona que soy yo como jugador, es una temporada buena, para decirlo así. Y ustedes también seguramente me la ponéis así porque yo sé que siempre se dice que puedo aspirar a más, yo también lo noto. Obviamente, cuando has sido tantas veces número uno, cuando lo ves de esa manera, conseguir un título o dos puede quedarse corto. No lo digo por la gente, soy yo mismo que me lo pongo. Para mí es algo bonito, yo no tengo ninguna presión en absoluto. Cada vez siento menos la presión de la gente y de los periodistas porque he pasado por una serie de cosas que me han servido para ir conociéndome más, para saber lo que me gusta, lo que me aporta y lo que no. Eso hace que cada vez esté más tranquilo y que pueda transformar ciertas cosas que antes a lo mejor controlaba menos", sentencia el gaditano, que cierra la temporada sin el premio final, pero con la ilusión puesta en lo que arranca a partir de ahora.