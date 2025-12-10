Premier Pádel Finals 2025: calendario y dónde ver por TV y online el gran torneo final del Premier Pádel Tour

Del jueves 11 al domingo 14 de diciembre, el Palau Sant Jordi de Barcelona despide la temporada con las Premier Pádel Finals 2025

El Palau Sant Jordi de Barcelona acoge del jueves 11 al domingo 14 el último torneo del año, en el que se reúnen los mejores jugadores del circuito en unas Premier Pádel Finals 2025 que se plantean como una nueva lucha entre las dos primeras parejas masculinas y una lucha contra de todos contra Brea y Triay en el cuadro femenino.

Habrá debutantes como la joven Martina Calvo, como Leo Augsburger, Marina Guinart o Javi Leal, y muchas despedidas, entre ellas la de las vigentes campeonas y hasta hace unos meses números uno, Ariana Sánchez y Paula Josemaría, que se despiden como pareja después de cinco temporadas y 44 títulos ganados.

No estarán en Barcelona, con respecto al pasado año, Pablo Cardona, Javi Garrido y Edu Alonso en el cuadro masculino o Lucía Sainz y Patty Llaguno en el femenino. Y la mayoría de las parejas serán novedosas, así como los campeones en el cuadro masculino.

Calendario de las Premier Pádel Finals 2025

Desde el jueves, con la disputa de la parte alta del cuadro masculino y femenino, llegan emociones fuertes. El hecho de ser números uno da cierta ventaja y tendrán un día de descanso, el viernes, con respecto a los de la parte de abajo, que jugarán tres días seguidos si pasan la ronda de cuartos de final. En este caso, se seguirá disputan el polémico duelo por el tercer y cuarto puesto antes de las finales del domingo.

Éste es el calendario de las Premier Pádel Finals 2025:

Jueves 11 de diciembre

Marta Ortega/Tamara Icardo (5) - Sofia Araújo/Andrea Ustero (4) | Desde las 13:00 horas (hora peninsular española)

Franco Stupaczuk/Martín Di Nenno (5) - Juan Lebrón/Leo Augsburger (3) | A continuación

Gemma Triay/Delfi Brea (1) - Marina Guinart/Verónica Virseda (8) | No antes de las 17:00 horas

Arturo Coello/Agustín Tapia (1) - Javi Leal/Lucas Bergamini (8) | A continuación

Viernes 12 de diciembre

Bea González/Claudia Fernández (3) - Alejandra Alonso/Claudia Jensen (6) | | Desde las 13:00 horas

Coki Nieto/Mike Yanguas (4) - Paquito Navarro/Jon Sanz (6) | A continuación

Alejandra Salazar/Martina Calvo (7) - Ariana Sánchez/Paula Josemaría (2) | No antes de las 17:00 horas

Ale Galán/Fede Chingotto (2) - Momo González/Fran Guerrero (7) | A continuación

Sábado 13 de diciembre

Primera semifinal | Desde las 11:00 horas

Segunda semifinal | A continuación

Tercera semifinal | No antes de las 16:00 horas

Cuarta semifinal | A continuación

* Falta por definir el orden de los partidos masculinos y femeninos

Domingo 14 de diciembre

Primer partido por el tercer y cuarto puesto | Desde las 11:00 horas

Segundo partido por el tercer y cuarto puesto | | No antes de las 13:00 horas

Primera final | No antes de las 16:00 horas

Segunda final | A continuación

* Falta por definir el orden de los partidos masculinos y femeninos

Dónde ver por TV las Premier Pádel Finals 2025:

Movistar + tiene en los últimos años los derechos de Premier Pádel y estas Finals 2025 se podrán ver por alguno de sus canales y por su plataforma digital. Así mismo, en España también se puede ver a través de RedBull TV. De forma online también se puede seguir en directo a través del canal de YouTube de Premier Pádel.

ESPN los retransmite para los países suramericanos, Bein Sports en gran parte de los países africanos y de Oriente próximo, Canal+ en el resto de África, así como en Francia y sus territorios franceses de ultramar, Viaplay en los países bálticos y nórdicos...