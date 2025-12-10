Premier Pádel Finals 2025: calendario y dónde ver por TV y online el gran torneo final del Premier Pádel Tour
Del jueves 11 al domingo 14 de diciembre, el Palau Sant Jordi de Barcelona despide la temporada con las Premier Pádel Finals 2025
El Palau Sant Jordi de Barcelona acoge del jueves 11 al domingo 14 el último torneo del año, en el que se reúnen los mejores jugadores del circuito en unas Premier Pádel Finals 2025 que se plantean como una nueva lucha entre las dos primeras parejas masculinas y una lucha contra de todos contra Brea y Triay en el cuadro femenino.
Habrá debutantes como la joven Martina Calvo, como Leo Augsburger, Marina Guinart o Javi Leal, y muchas despedidas, entre ellas la de las vigentes campeonas y hasta hace unos meses números uno, Ariana Sánchez y Paula Josemaría, que se despiden como pareja después de cinco temporadas y 44 títulos ganados.
No estarán en Barcelona, con respecto al pasado año, Pablo Cardona, Javi Garrido y Edu Alonso en el cuadro masculino o Lucía Sainz y Patty Llaguno en el femenino. Y la mayoría de las parejas serán novedosas, así como los campeones en el cuadro masculino.
Calendario de las Premier Pádel Finals 2025
Desde el jueves, con la disputa de la parte alta del cuadro masculino y femenino, llegan emociones fuertes. El hecho de ser números uno da cierta ventaja y tendrán un día de descanso, el viernes, con respecto a los de la parte de abajo, que jugarán tres días seguidos si pasan la ronda de cuartos de final. En este caso, se seguirá disputan el polémico duelo por el tercer y cuarto puesto antes de las finales del domingo.
Éste es el calendario de las Premier Pádel Finals 2025:
Jueves 11 de diciembre
Marta Ortega/Tamara Icardo (5) - Sofia Araújo/Andrea Ustero (4) | Desde las 13:00 horas (hora peninsular española)
Franco Stupaczuk/Martín Di Nenno (5) - Juan Lebrón/Leo Augsburger (3) | A continuación
Gemma Triay/Delfi Brea (1) - Marina Guinart/Verónica Virseda (8) | No antes de las 17:00 horas
Arturo Coello/Agustín Tapia (1) - Javi Leal/Lucas Bergamini (8) | A continuación
Viernes 12 de diciembre
Bea González/Claudia Fernández (3) - Alejandra Alonso/Claudia Jensen (6) | | Desde las 13:00 horas
Coki Nieto/Mike Yanguas (4) - Paquito Navarro/Jon Sanz (6) | A continuación
Alejandra Salazar/Martina Calvo (7) - Ariana Sánchez/Paula Josemaría (2) | No antes de las 17:00 horas
Ale Galán/Fede Chingotto (2) - Momo González/Fran Guerrero (7) | A continuación
Sábado 13 de diciembre
Primera semifinal | Desde las 11:00 horas
Segunda semifinal | A continuación
Tercera semifinal | No antes de las 16:00 horas
Cuarta semifinal | A continuación
* Falta por definir el orden de los partidos masculinos y femeninos
Domingo 14 de diciembre
Primer partido por el tercer y cuarto puesto | Desde las 11:00 horas
Segundo partido por el tercer y cuarto puesto | | No antes de las 13:00 horas
Primera final | No antes de las 16:00 horas
Segunda final | A continuación
* Falta por definir el orden de los partidos masculinos y femeninos
Dónde ver por TV las Premier Pádel Finals 2025:
Movistar + tiene en los últimos años los derechos de Premier Pádel y estas Finals 2025 se podrán ver por alguno de sus canales y por su plataforma digital. Así mismo, en España también se puede ver a través de RedBull TV. De forma online también se puede seguir en directo a través del canal de YouTube de Premier Pádel.
ESPN los retransmite para los países suramericanos, Bein Sports en gran parte de los países africanos y de Oriente próximo, Canal+ en el resto de África, así como en Francia y sus territorios franceses de ultramar, Viaplay en los países bálticos y nórdicos...