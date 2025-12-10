Athletic - PSG en directo, el partido de la Champions League en vivo online

LA AFICIÓN DEL PSG YA ESTÁ EN SAN MAMÉS

Los alrededor de 2.500 aficionados del PSG que se han desplazado a Bilbao han accedido ya sin incidentes a San Mamés en medio de un fuerte dispositivo de seguridad y después de una jornada tranquila en la capital vizcaína, según informa EFE. Tres horas antes del inicio del partido ha comenzado la marcha de seguidores franceses desde el punto de encuentro designado, junto al Museo Guggenheim, guiada por una patrulla de la policía y un grupo de apoyo de ayuda a los aficionados aportado por el PSG.

El paseo hasta el estadio se ha desarrollado con tranquilidad, con cánticos y el encendido de alguna bengala y petardos, por una zona de la ciudad alejada de la concentración organizada por los algunos seguidores del Athletic en la Plaza Moyua, junto al hotel de concentración de los rojiblancos.