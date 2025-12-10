Athletic - PSG en directo, el partido de la Champions League en vivo online
Sigue en directo con ESTADIO Deportivo el partido de Champions League entre los hombres de Ernesto Valverde y Luis Enrique desde San Mamés...
LA AFICIÓN DEL PSG YA ESTÁ EN SAN MAMÉS
Los alrededor de 2.500 aficionados del PSG que se han desplazado a Bilbao han accedido ya sin incidentes a San Mamés en medio de un fuerte dispositivo de seguridad y después de una jornada tranquila en la capital vizcaína, según informa EFE. Tres horas antes del inicio del partido ha comenzado la marcha de seguidores franceses desde el punto de encuentro designado, junto al Museo Guggenheim, guiada por una patrulla de la policía y un grupo de apoyo de ayuda a los aficionados aportado por el PSG.
El paseo hasta el estadio se ha desarrollado con tranquilidad, con cánticos y el encendido de alguna bengala y petardos, por una zona de la ciudad alejada de la concentración organizada por los algunos seguidores del Athletic en la Plaza Moyua, junto al hotel de concentración de los rojiblancos.
Nico Williams será una de las principales amenazas contra el PSG, así ha dejado sus sensaciones a pocos minutos del choque...
¡Menos de media hora para que comience a rodar el balón en San Mamés!
En el PSG la baja más notable la de Ousmane Dembélé, el flamante Balón de Oro, que no viajó a Bilbao por una enfermedad que está alargando su periodo de recuperación de la lesión en los isquios que le mantuvo siete semanas ausente de los terrenos de juego. Eso sí, vuelve Desiré Doué, tras más de un mes de ausencia, aunque comenzará como suplente.
Valverde apuesta por Yuri como improvisado central, pues tan sólo tiene a Vivian disponible. Aymeric Laporte está lesionado y Aitor Paredes cumple sanción. El lateral izquierdo jugará junto al internacional española y Adama Boiro será el lateral. Iñaki Williams, que vuelve a la lista de convocados, esperará su oportunidad desde el banquillo.
¡Y TAMBIÉN EL ONCE DEL PSG!
¡YA TENEMOS EL ONCE TITULAR DEL ATHLETIC!
Los hombres de Ernesto Valverde ya están en San Mamés...
Así lucen los aledaños de San Mamés a estas horas de la tarde...
Palabras de Luis Enrique de hace tan sólo unos minutos, a pie de campo en San Mamés...
A la espera de conocer los onces titulares, que no deberían tardar en aparecer, os dejamos las posibles alineaciones de ambos equipos...
Bienvenidos a la retransmisión en directo del partidazo que nos espera esta noche en San Mamés, noche de las que se pueden recordar por mucho tiempo pues el vigente campeón de la Champions, el PSG, se enfrenta al Athletic Club y se lo contaremos aquí...
El Athletic recibe en San Mamés al vigente campeón de Europa, el PSG de Luis Enrique, decidido a mantener opciones de clasificación para el play-off de las eliminatorias de la máxima competición continental contra un rival poderoso que, en otra pelea, lo que quiere es el liderato, aunque acude a San Mamés con notables bajas. Con cuatro puntos en cinco jornadas y a dos de la vigésimo cuarta plaza que da billete para ese enfrentamiento de dieciseisavos de final, el equipo de Ernesto Valverde no tira la toalla y, aún con el conjunto parisino enfrente, quiere mantenerse con vida de cara a las dos últimas jornadas de la fase de liga en las que visitará al Atalanta en Bérgamo y recibirá al Sporting de Portugal en Bilbao.
El conjunto de Ernesto Valverde espera repetir las prestaciones que le permitieron ganar en la última jornada de LaLiga, este último sábado, al Atlético de Madrid en San Mamés- Un 1-0 con golazo de Alex Berenguer a última hora y protagonismo de Nico Williams y Oihan Sancet, sus principales estrellas, muy diferente al 0-3 de solo tres días antes en el mismo escenario a un Real Madrid que llegó con problemas y arrolló.