Cañizares sentencia a Xabi Alonso: "Los conceptos futbolísticos del Real Madrid, en este momento de la temporada, son muy pobres; los ha abandonado prácticamente todos"

La derrota del Real Madrid frente al Celta en el Santiago Bernabéu ha puesto todos los ojos sobre la figura del discutido Xabi Alonso, a quien el banquillo del conjunto blanco le está deparando más dolores de cabeza que alegrías en esta primera mitad de la temporada.

Discutido por todos en el seno del club y de la afición, la derrota ante el conjunto vigués ha propiciado un gabinete de crisis en el que Florentino Pérez y su dirección deportiva, liderada por José Ángel Sánchez, se vieron las caras tras el duelo del Bernabéu, llegando a la conclusión de que el partido de este miércoles ante el City será clave para dilucidar sobre el futuro de Xabi Alonso en el Real Madrid.

Una 'final' en toda regla para el técnico tolosarra, que cuenta con más detractores que defensores, tanto dentro como fuera del banquillo blanco. De hecho, ya se empieza a hablar de posibles recambios, apuntando a figuras como Zinedine Zidane o Klopp como principales favoritos en caso de que Xabi Alonso acabara siendo destituido en los próximos días.

Juanma Castaño, Cañizares... Se le acumulan los detractores a Xabi Alonso

Si Juanma Castaño, en el Partidazo de Cope, apuntaba a que el tropiezo del Real Madrid ante el Celta no tenía nada que ver con el árbitro, también hacía sangre Santi Cañizares, quien en Tiempo de Juego de Cope daba su opinión al respecto, saliendo muy mal parado, también, un Xabi Alonso al que, eso sí, no se refería directamente. "No ha hecho nada bien, no ha hecho nada bien", apostillaba el que fuera portero del Real Madrid, entre otros clubes, al tiempo que argumentaba: "En el juego con balón no ha estado bien, sin balón tampoco ha estado bien, en defensa no ha estado bien, en el centro del campo tampoco ha controlado el juego, en ataque no ha sido ni efectivo ni tampoco ha generado fútbol de ataque".

Pero no quedaba ahí la crítica del excancerbero blanco Santiago Cañizares, quien apuntaba a matar: "Los conceptos futbolísticos del Real Madrid, en este momento de la temporada, son muy pobres, y hoy los ha abandonado prácticamente todos".

Todos miran a Xabi Alonso; Zidane y Kloop, favoritos ante un posible cambio en el banquillo

Finalmente, Santi Cañizares no dudó en referirse a que al Real Madrid le ha faltado su histórico espíritu de remontada. Ese mismo que "le ha hecho ganar muchas cosas". Y es que el Celta, en el Santiago Bernabéu, desarmó al Real Madrid de Xabi Alonso con un fútbol valiente, dos goles de Williot y una auténtica desconexión blanca. Los de Xabi Alonso acabaron con nueve jugadores, sin capacidad para reaccionar al doblete de Swedberg y con un escenario tenso en la grada, que pasó del silencio a la más absoluta indignación. Todos miran a Xabi Alonso.