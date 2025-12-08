Juanma Castaño señala que la derrota del Real Madrid ante el Celta "no tiene que ver con el árbitro"

El juego de los de Xabi Alonso en el duelo contra el equipo de Giráldez es el gran tema de crítica tras la derrota del conjunto blanco en el Santiago Bernabéu, donde además recibieron mañas noticias con la lesión de Militao y las expulsiones de Fran García, Carreras y Endrick

La derrota del Real Madrid ante el Celta en el Santiago Bernabéu está siendo tema de debate. Entre otros asuntos, las decisiones de Quintero González están en el foco del conjunto blanco, tal y como reflejó el propio Xabi Alonso en la rueda de prensa posterior al encuentro. Sin embargo, el juego de los locales en el día de ayer dieron de qué hablar, ya que no pudieron derribar la puerta de Radu a lo largo de los 90 minutos, que tuvo una participación especial a lo largo del choque. Por ello, Juanma Castaño ha querido enfocarse en las claves del 'pinchazo' merengue.

La crítica al Real Madrid por la derrota ante el Celta de Vigo

En este sentido, Juanma Castaño, en el Partidazo de Cope, dio las claves de la derrota del Real Madrid ante el Celta de Vigo: "Efectivamente, lo que hoy le ha pasado al Madrid no tiene que ver con el árbitro. Para empezar, lo que le ha pasado es que el Celta ha jugado mejor que el Madrid y que el Madrid se ha metido en el partido con el arrebato de la expulsión de Fran García, que es el único momento en el que, digamos, el Madrid ha metido intensidad, ha ido a por el partido de verdad. ¿Cómo puede cambiar tanto un equipo del miércoles en Bilbao a hoy en casa contra el Celta?". No obstante, Xabi Alonso fue muy claro en la rueda de prensa posterior al encuentro contra el conjunto de Giráldez, señalando directamente a Quintero González, colegiado del partido en el Santiago Bernabéu: "Nos han desquiciado las decisiones del árbitro. La expulsión, estaba muy permisivo, no me ha gustado la actuación. La tarjeta a Álvaro es muy discutible, como con con muchas ganas. No me ha gustado y eso nos ha descontrolado un poco. El arbitraje no me ha gustado".

Sin embargo, Xabi Alonso vuelve a quedar señalado en un momento de la temporada donde los resultados no están acompañando. El Real Madrid ha firmado dos derrotas, tres empates y tan solo dos victorias en los últimos ocho partidos, dejando en bandeja el liderato al Barcelona y situándose muy cerca del Villarreal, que es tercero con un punto menos. Además, las expulsiones de Fran García y Carreras, sumada a la lesión de Militao, crea un serio problema para el técnico tolosarra de cara a los siguientes partidos, con el Manchester City como primera amenaza tras el 'pinchazo' contra el Celta.

La falta de acierto penaliza al Real Madrid

El Real Madrid se fue del Santiago Bernabéu firmando un total de 23 remates, de los cuáles siete fueron entre los tres palos. Sin embargo, el conjunto de Xabi Alonso no pudo derribar la puerta de Radu a lo largo del partido, muy seguro el portero del Celta en sus intervenciones. Esto le volvió a costar puntos a los merengues en su clasificación de LaLiga, tal y como pasó hace un mes ante el Rayo Vallecano, donde se quedó sin hacer un solo gol. De la misma manera, el Liverpool venció, el pasado cuatro de noviembre, al equipo presidido por Florentino Pérez sin encajar, éstos, un solo tanto en la portería de Mamardashvili.