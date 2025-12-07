Real Madrid - Celta de Vigo, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Xabi Alonso recupera el calor del Bernabéu tras seis partidos fuera y se mide a un Celta irregular pero competitivo como visitante

Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido que cerrará el fútbol en España este domingo. Nada más y nada menos que un Real Madrid - Celta de Vigo.

Alejandro Quintero , del colegio andaluz, será el encargado de dirigir el partido. Jorge Figueroa estará en el VAR.

La lista de convocados de Xabi Alonso para el duelo de hoy en el Bernabéu:

Y esta es la de Claudio Giráldez :

Las bajas que acumula el Real Madrid ha obligado a Xabi Alonso a echar mano de la cantera. Joan Martínez estará en el Bernabéu y podrá tener minutos.

Y este es el once del Celta :

Finalmente Aspas tendrá que esperar su turno desde el banquillo. Tan solo Mingueza repite respecto al once de esta semana en Copa.

Una de las bajas que tiene el Celta de cara al partido de hoy es Aidoo . El defensa, tal y como anunció Giráldez en la previa, "va a estar en torno a dos semanas de baja"

Xabi Alonso se rindió al rendimiento de Mbappé , sin duda el jugador más importante y decisivo del Real Madrid esta temporada. "Está en el camino de hacer historia en el club como lo hizo Cristiano".

Ya están ambos equipos calentando sobre el césped. 20 minutos para que dé comienzo el encuentro.

Ya saltan ambos equipos al terreno de juego. Esto está a punto de comenzar

El Real Madrid regresa 37 días después al Santiago Bernabéu para cerrar la jornada dominical ante un Celta de Vigo que encadena dudas, lesiones y sensaciones contradictorias. El conjunto de Xabi Alonso vuelve a casa tras un largo periplo lejos de Chamartín. El triunfo de autoridad en San Mamés ha devuelto aire y confianza a un equipo afectado por empates recientes y por una plaga de bajas defensivas que marcará su once inicial ante los gallegos.

El Real Madrid, entre la ilusión del regreso y un nuevo parte de bajas

No todo son buenas noticias para Xabi Alonso, que vuelve a quedarse sin lateral derecho natural. Trent Alexander-Arnold, tras firmar minutos ilusionantes, cayó lesionado de nuevo. Dani Carvajal continúa fuera, y Dean Huijsen tampoco estará disponible. David Alaba y Ferland Mendy completan una retaguardia castigada desde septiembre. La única novedad positiva es la inclinación del técnico hacia la cantera: Joan Martínez entra en la convocatoria y podría tener minutos si el encuentro lo permite.

El estado de Eduardo Camavinga es clave. El francés, que se recupera del leve esguince sufrido en San Mamés, está disponible y apunta a formar en un centro del campo completado por Tchouaméni, Fede Valverde y Jude Bellingham. La decisión gira en torno a Arda Güler: el joven talento otomano podría entrar si Xabi opta por reservar a Camavinga de cara al duelo ante el Manchester City del próximo miércoles en Champions. Todo dependerá también de la posición de Valverde, cuya versatilidad abre la puerta a Ceballos o al propio Güler si no actúa como lateral.

El Celta, fiable fuera de casa pese a las dudas que arrastra

El conjunto celeste llega al Bernabéu tras una semana gris en cuanto a sensaciones. La derrota ante el Espanyol alimentó las dudas de un equipo que, sin embargo, ha mostrado una cara más competitiva lejos de Balaídos. Once puntos en seis desplazamientos hablan de la capacidad del Celta para sobrevivir fuera, aunque las tres últimas actuaciones, Ludogorets, Espanyol y Sant Andreu, han encendido las alarmas en torno al rendimiento del equipo de Claudio Giráldez.

El técnico recuperará a varios titulares clave tras rotar en Copa. Radu será fijo en la portería, mientras que Javi Rodríguez, Marcos Alonso y Carl Starfelt regresarán al eje defensivo. En los carriles, Javi Rueda y Sergio Carreira parten como favoritos ante el desgaste acumulado por Mingueza. Moriba será la referencia en el centro del campo y Bryan Zaragoza y Borja Iglesias aparecen como apuestas seguras en ataque. La tercera plaza ofensiva se la disputarán Iago Aspas, aún lejos de su mejor forma, y Pablo Durán.