Manolo González lamenta el empate ante el Real Oviedo: "Hemos hecho todo para ganar el partido, pero no hemos podido"

El entrenador del RCD Espanyol, Manolo González, analizó el empate frente al Real Oviedo en el RCDE Stadium tras la jornada 27 de Liga. El técnico se refirió al rendimiento de su equipo, a jugadores como Ramon Terrats, a la ausencia de Edu Expósito y al peligro ofensivo del conjunto dirigido por Guillermo Almada

El Espanyol dejó escapar una victoria que parecía al alcance tras empatar frente al Real Oviedo en el RCDE Stadium en la jornada 27 de LaLiga. El conjunto blanquiazul dominó amplias fases del encuentro y generó numerosas ocasiones, pero no logró transformar ese control en goles suficientes para asegurar los tres puntos.

Tras el encuentro, el entrenador del Espanyol, Manolo González, compareció en rueda de prensa con un mensaje claro: su equipo hizo méritos para ganar el partido, aunque los errores puntuales y la falta de acierto terminaron condicionando el resultado final.

El técnico blanquiazul quiso empezar su análisis destacando el comportamiento competitivo de sus jugadores. A su juicio, el Espanyol mostró personalidad, buen manejo del balón y un dominio claro durante gran parte del encuentro. “Hemos hecho todo para ganar el partido”, aseguró.

González explicó que el equipo generó numerosas llegadas al área rival y que el Oviedo apenas logró inquietar la portería local. “Nos han llegado el gol y dos acciones en la segunda parte, si no he contado mal, en todo el partido”, comentó.

El entrenador también se mostró satisfecho con la actitud de sus futbolistas, especialmente en la primera mitad. “Estoy muy orgulloso del equipo y de la personalidad que ha tenido con balón”, afirmó.

La ausencia de Edu Expósito y los cambios

Durante su comparecencia, González también explicó algunas de las decisiones tácticas que tomó a lo largo del partido. Uno de los aspectos que mencionó fue la influencia que podría haber tenido la presencia de Edu Expósito, ausente en este encuentro.

El técnico explicó que su idea inicial pasaba por tener más juego interior para controlar mejor determinadas fases del partido. “Si Edu Expósito hubiese estado, seguramente el cambio habría sido otro”, comentó.

En cuanto al cambio de Ramon Terrats, uno de los mejores jugadores pericos en la noche, González aclaró que la decisión se debió a motivos físicos. “Ramon estaba cansado y él mismo pidió el cambio”, explicó.

Respecto a la sustitución de Dolan, el entrenador reconoció que buscaba reforzar el control defensivo en esa banda. “Habíamos defendido mal dos acciones por ese lado y no quería que el partido se nos escapara por ahí”, señaló.

Muchas ocasiones, pero sin acierto

Uno de los grandes problemas del Espanyol en el encuentro fue la falta de eficacia de cara a portería. El equipo llegó con frecuencia al área rival y generó oportunidades claras, pero no consiguió concretarlas. “Hemos llegado bien a tres cuartos, hemos escogido bien las acciones para finalizar, pero no hemos sido capaces de matar el partido”, lamentó.

El técnico comparó el encuentro con otros partidos recientes en los que el Espanyol también había merecido más. “Cuando perdonas tanto, el partido se complica siempre”, reconoció.

El peligro del Oviedo en transición

González también analizó el planteamiento del Real Oviedo en la segunda mitad. Según explicó, el equipo asturiano asumió riesgos ofensivos dejando varios jugadores descolgados en ataque. “El rival dejó a Fede Viñas, Ilias y Hassan arriba, prácticamente sin bajar”, explicó.

Ese planteamiento obligó al Espanyol a mantener un equilibrio constante entre ataque y defensa. “Si no vigilas bien esas transiciones, el partido se te puede ir”, advirtió. A pesar de ese riesgo, el entrenador considera que el equipo respondió bien. “El equipo está bien a nivel mental, físico y futbolístico”, aseguró.

Terrats y el rendimiento colectivo

Entre los aspectos positivos del partido, González destacó el rendimiento de Ramon Terrats, uno de los jugadores más destacados del encuentro. “Ha hecho un partido muy bueno”, afirmó.

El técnico incluso subrayó que el rendimiento general del equipo fue alto, especialmente en la primera parte. “Me cuesta decir un jugador que haya estado mal”, señaló. Según explicó, el único aspecto que falló fue la definición: “La única pega es que no hemos materializado las situaciones de gol”.

Críticas al criterio arbitral

El entrenador también fue preguntado por una acción polémica en el área rival, cuando El Hilali caía ante una entrada de Reina. González evitó una crítica directa, aunque sí mostró dudas sobre el criterio arbitral. “La caída es exagerada, pero creo que hay contacto”, comentó.

Más allá de esa jugada concreta, el técnico expresó cierta frustración por la falta de claridad en la interpretación de algunas acciones. “El problema es el criterio. No sabemos qué criterio hay para las manos o los contactos”, explicó. Aun así, quiso reconocer la dificultad del trabajo arbitral. “Entiendo que es muy complicado arbitrar, pero tenemos muchas herramientas como el VAR para corregir errores”, concluyó.

Pese a la sensación de oportunidad perdida, González quiso lanzar un mensaje de confianza respecto al futuro inmediato del equipo. El entrenador cree que el Espanyol está recuperando su mejor nivel competitivo: “Creo que nos hemos quitado un poco la mierda de la cabeza”.

Por eso insiste en que el camino pasa por mantener la misma línea de juego. “Tenemos que seguir así. El día que menos te lo esperas, la pelota entra”, aseguró. Mientras tanto, el técnico se queda con el rendimiento del equipo en el empate ante el Real Oviedo. “Estoy orgulloso de cómo hemos competido hoy”, concluyó.