Guillermo Almada, con sabor a poco tras visitar al Espanyol: "En el segundo tiempo estuvimos más cerca del triunfo"

El entrenador del Real Oviedo, Guillermo Almada, analizó el empate frente al RCD Espanyol en el RCDE Stadium en la jornada 27 de Liga. El técnico uruguayo habló del rendimiento de su equipo, valorando positivamente a jugadores como Hassan, Chaira o Ilic, además del desgaste físico de la plantilla y el vital próximo duelo ante el Valencia

El Real Oviedo sumó un punto en su visita al RCDE Stadium tras empatar frente al Espanyol en un partido que dejó sensaciones diferentes según el momento del encuentro. El conjunto asturiano sufrió durante la primera mitad, pero logró equilibrar el duelo tras el descanso y generó varias ocasiones claras para haber podido llevarse la victoria.

Tras el encuentro, el entrenador del Oviedo, Guillermo Almada, compareció ante los medios y reconoció que el equipo mostró dos caras muy distintas durante el partido. El técnico valoró especialmente la reacción del grupo en la segunda parte, cuando el equipo logró competir con mayor personalidad.

Almada explicó que el equipo mejoró notablemente tras el descanso, tanto en la posesión como en la capacidad para generar peligro: “Me quedo mucho más conforme con el segundo tiempo”, afirmó.

El entrenador señaló que el Oviedo logró recuperar el esférico más cerca del área rival y crear las ocasiones más claras del encuentro. “Tuvimos mayor tenencia de balón, recuperamos la pelota más cerca del arco y tuvimos las situaciones más claras”, explicó.

Un primer tiempo condicionado por el dominio del Espanyol

El técnico uruguayo reconoció que el Espanyol fue superior durante la primera mitad. Según explicó, su equipo perdió el balón con demasiada rapidez y eso provocó que pasara muchos minutos instaurado en campo propio. “En el primer tiempo perdimos la pelota rápido y anduvimos corriendo mucho tiempo detrás de ella”, admitió.

Almada también quiso reconocer el buen juego del rival. “Hubo mucho mérito del Espanyol, que jugó muy bien, nos sacó la pelota y la administró bien”, explicó. El entrenador aseguró que durante el descanso trataron de corregir varios aspectos del juego, especialmente en la circulación del balón. “Intentamos corregirlo en el entretiempo y los cambios nos dieron soluciones”, señaló.

La gestión física y el Ramadán

Uno de los aspectos que condicionó la gestión de la plantilla fue la situación de algunos jugadores que están siguiendo el Ramadán. Almada explicó que ese contexto influyó en algunas decisiones durante el partido. “Intentamos refrescar a los que estaban en el Ramadán, porque su alimentación no era la adecuada y se les veía cansados”, explicó.

Por ese motivo, el técnico decidió introducir cambios en las bandas. “Tratamos de refrescar las bandas y quedamos conformes con Thiago e Ilic”, comentó. Almada también destacó la importancia de que algunos jugadores acumulen minutos para ganar ritmo competitivo.

Un problema recurrente: adelantarse y no cerrar los partidos

Durante la rueda de prensa también se abordó una cuestión que ha afectado al Oviedo en varios encuentros de la temporada: la dificultad para mantener ventajas en el marcador. Almada reconoció que se trata de un aspecto que el equipo debe mejorar. “Hay que seguirlo trabajando”, afirmó.

El entrenador descartó que se trate de una simple coincidencia. “No es una circunstancia aislada, porque nos ha pasado muchas veces”, explicó. Según su análisis, el problema puede tener varias causas: “Debe haber parte de cada cosa: de la cabeza y de los errores que cometemos”.

Un equipo con margen de mejora

El técnico uruguayo considera que el equipo todavía tiene margen para seguir creciendo, aunque reconoce que el calendario no siempre facilita el trabajo en los entrenamientos. “Desde mi punto de vista sí hay margen de mejora”, afirmó.

Almada explicó que en muchas semanas el cuerpo técnico debe priorizar la recuperación física debido a la acumulación de partidos. “Con la continuidad de los encuentros muchas veces priorizamos recuperar a los jugadores”, comentó

Un empate que deja sensaciones encontradas

A pesar de la mejora en la segunda mitad, Almada reconoció que el empate no deja completamente satisfecho al equipo. “No nos deja conformes porque queríamos ganar”, aseguró.

El técnico cree que el Oviedo tuvo ocasiones suficientes para llevarse el partido. “Las situaciones más claras las tuvimos nosotros en el segundo tiempo”, afirmó. Sin embargo, también reconoció que el equipo pudo haber perdido en algunos momentos del encuentro. “También tuvimos cerca de perderlo”, admitió.

El foco ya está en el Valencia

Tras el empate ante el Espanyol, el Real Oviedo ya piensa en su siguiente desafío de Liga, donde recibirá al Valencia. Para Almada, ese partido será clave para dar valor al empate conseguido en Barcelona. “Para que este punto valga tenemos que ganar el próximo partido en casa”, afirmó.

El técnico considera que el equipo debe mantener la misma línea de trabajo para seguir creciendo. “Tenemos que cerrar filas y apuntar al partido del Valencia”, concluyó. Con diez jornadas por delante, el conjunto carbayón sigue colista en LaLiga, pero con la fe intacta para buscar la permanencia.