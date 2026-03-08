Almada viaja a Barcelona sabiendo cuál es el camino del Oviedo para salvarse

El técnico uruguayo cree que su equipo está preparado para sacar los tres puntos del feudo espanyolista después de haber hecho autocrítica del partido contra el Rayo Vallecano

Almada, momento antes de que comenzara el partido ante el Rayo en Vallecas.IMAGO

Ganar o morir. Ese parece ser el lema que va a mantener Guillermo Almada mientras dure su aventura en el banquillo del Real Oviedo. El técnico uruguayo cogió al equipo colista y le ha dotado de una valentía que todavía no se ha visto reflejada en resultados, pero sí en cuanto en juego. Sin embargo, él es consciente de que lo importa son los resultados.

Por eso, esta mañana, cuando ha comparecido ante los medios de comunicación con motivo de la previa del partido que su equipo disputará frente al Espanyol en Barcelona, el entrenador azulino lo ha dejado bien claro: "Hemos hecho autocrítica y análisis del último partido. Veo al equipo con ganas de tener una revancha rápido. El fútbol nos pone un partido a los cinco días para poder redimirnos. La única manera de levantarnos es tratar de disfrutar y ganar".

El míster del conjunto ovetense también analizó el encuentro de los azules ante el Rayo: "Fue un mal partido. No tuvimos la coordinación necesaria con la pelota, muchas pérdidas y eso te obliga a estar mucho más atento y a no hacer lo que debes hacer que es jugar. El peor partido desde que estamos aquí. Esperemos nos deje enseñanzas y podamos cambiar la imagen del otro día y nos acerque a lo que queremos que es ganar".

Sobre la acumulación de partidos señalaba, "noto al conjunto más recuperado que en la previa del partido ante el Rayo. La intensidad fue menor que con el Atlético y estamos convencidos que vamos a llegar en mejores circunstancias que el día del Rayo".

En cuanto a su próximo rival, un RCD Espanyol que lleva nueve partidos sin ganar, Almada no se fía y sabe que le pondrá las cosas muy difíciles: "Espero un partido complicado, como todos, sobre todo por nuestra situación, pero debemos recuperar nuestra identidad de lo muy bueno que estábamos haciendo mas allá de los resultados".

El árbitro llevará una microcámara

Los árbitros principales de los partidos de la jornada 27 de LaLiga EA Sports Valencia-Alavés, el domingo 8 (21.00h), y Espanyol-Oviedo, el lunes 9 (21.00h) llevarán una microcámara para realizar una prueba relacionada con la RefCam, según anunciaron la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga.

Ambos organismos indicaron que las imágenes y el audio que puedan captar estas microcámaras no se van a emitir en esta jornada, ya que se trata exclusivamente de una prueba técnica, aunque el sistema estará próximamente disponible para su incorporación a la retransmisión televisiva.

El ensayo, se hará a través del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF, y "se enmarca en la constante búsca de innovación por parte de LaLiga y la RFEF, con el objetivo de seguir acercando al fan a la realidad del partido y reforzar la transparencia", señalaron.