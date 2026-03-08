Riedel, jugador del Espanyol: "Si ganamos al Oviedo, haremos clic y volveremos a ser los que éramos"

Los 'pericos' se miden al colista y, aunque en el vestuario no se fían de la posición del rival en la tabla, esperan poder romper la mala racha de 2026

Nueve partidos sin ganar o, lo que es lo mismo casi tres meses sin saborear el triunfo. Eso es lo que lleva el Espanyol, que no conoce la victoria todavía en lo que va de 2026. Una racha tan negativa que, de no haber conseguido una sobresaliente primera vuelta seguro que habría acabado con el puesto de Manolo González en el banquillo catalán.

Afortunadamente para el técnico perico, su equipo se asentó bien en la quinta plaza y, pese a estos malos resultados, su equipo es aún séptimo y tiene opciones de jugar en Europa la próxima temporada. Y en la previa del partido frente al colista, el Real Oviedo, ha hablado alto y claro uno de sus pupilos: Clemens Riedel.

Recibir al último clasificado siempre es un arma de doble filo. Por un lado, en ocasiones como estas es una motivación añadida porque hay muchas papeletas de volver a sonreír. Pero, por otro lado, también una dosis extra de presión porque solo vale ganar ante el cartel de favorito claro que portarán ante su afición.

Y analizando todo ello para los canales oficiales del club, el defensa alemán se mostró confiado en romper de una vez por todas semejante dinámica: "El equipo está bien, sabemos que las últimas semanas no han sido demasiado buenas y aún no hemos ganado este año. Pero las sensaciones de los entrenamientos son muy intensas y seguimos adelante".

El central germano ha hecho referencia al plan del equipo para afrontar el duelo ante el conjunto asturiano y ha dado algunas pistas sobre lo que mostrarán en el campo: "Tenemos un buen plan para el partido. Los últimos partidos han sido mejores, hemos tenido mejores situaciones en ataque, si estamos mejor en defensa, espero mantener la portería a cero y poder ganar".

Asimismo, ha pedido una vez más el apoyo de la parroquia espanyolista: "La afición es muy importante, hemos tenido buenos partidos en la primera parte de la temporada donde todo el estadio y la afición estuvimos muy bien. Necesitamos esto también para el próximo partido, si los aficionados y nosotros en el campo estamos bien, entonces seremos más fuertes".

Por último, ha asegurado que una victoria ante el cuadro ovetense lo cambiaría todo: "Creo que si ganamos este partido haremos como un clic y será como en la primera mitad de la temporada, que todos nosotros mejorábamos en cada partido. Así que esperamos ganar el lunes".

Sergio Ortega, nuevo coordinador del comité deportivo del Espanyol

Sergio Ortega ha sido nombrado coordinador del comité deportivo del Espanyol, según ha informado este fin de semana el Espanyol en un comunicado, con el objetivo de "canalizar y coordinar la relación con agentes, clubes y jugadores".

El comité deportivo fue creado para facilitar un mejor funcionamiento de la dirección deportiva en el mercado de invierno ante la baja médica del director deportivo Fran Garagarza, que sufrió un infarto agudo de miocardio el pasado 4 de noviembre.

Este organismo, formado entre otros por el presidente Alan Pace, el entrenador Manolo González, el propio Garagarza y Ortega, tomará las decisiones de forma conjunta, pero la figura del coordinador se ha creado para "seguir fortaleciendo la organización deportiva".