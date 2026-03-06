Edu Expósito entra en la historia del Espanyol alcanzando un nuevo récord

El centrocampista de 29 años ha logrado el mejor promedio de asistencias, con seis alcanzadas en 25 jornadas, como jugador del conjunto perico de los últimos nueve años en LaLiga, desde el dato que registró Pablo Piatti en la temporada 2026-2017

Edu Expósito está cumpliendo su cuarta temporada en el Espanyol, siendo una de las figuras claves del conjunto de Manolo González. Además, el de Cubelles ha logrado un tanto y una asistencia en los dós últimos encuentros de LaLiga EA Sports, ante el Celta de Vigo y Atlético de Madrid. De esta manera, el futbolista de 29 años tiene el mejor promedio de pases de gol como jugador del equipo perico de los últimos nueve años en el campeonato doméstico, ya que el registro lo tenía Pablo Piatti, desde la campaña 2016-2017.

Edu Expósito, el hombre de las asistencias en el Espanyol

Edu Expósito ya ha logrado seis asistencias en 25 jornadas de LaLiga EA Sports, siendo la última en el choque del pasado lunes frente al Espanyol en el Martínez Valero. La confianza depositada por Manolo González le ha llevado a mostrar su mejor nivel en la que es su cuarta temporada defendiendo los colores del equipo catalán. En este sentido, el de Cubelles ha logrado tener el mejor promedio asistente como perico de los últimos nueve años en el campeonato doméstico, dato que registraba Pablo Piatti desde la temporada 2016-2017. De esta manera, el centrocampista de 29 años podría acabar la presente campaña con hasta nueve asistencias o más, dejando un promedio de 9,12. Por otra parte, el mediocentro es el jugador que más goles genera del campeonato doméstico, con 7,16 asistencias esperadas, además de ser el que más centros ha realizado, con 177 y el cuarto comparado con otras competiciones como la propia Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga y Ligue 1.

Por otro lado, Edu Expósito acaba su contrato en 2027, por lo que su gran estado de forma en el Espanyol podría despertar el interés de otros clubes en el mercado de fichajes. De esta manera, así hablaba el de Cubelles en una rueda de prensa que tuvo lugar el pasado 21 de enero: "Es el club el que tiene las llaves siempre y el que manda. Si me hacen sentir que soy importante pues no tengo dudas de que mi camino está aquí para recorrer mucho tiempo. Al final depende de ellos. Mi idea cuando fiché por el Espanyol era asentarme muchísimos años en Primera y justo descendemos. Pero ahora que hemos vuelto no tenemos otro objetivo que mantener la categoría y hacernos un club fuerte, como el Espanyol lo ha sido siempre".

Edu Expósito, tras los pasos de Brian Oliván

Además, Edu Expósito, con seis asistencias, está muy cerca de superar las siete que hizo Brian Olivan en la temporada 2022-2023, además de acumular ya mejor promedio que Sergi Darder, que llevaba cinco a estas alturas de la campaña. Por ello, su rendimiento le ha hecho alcanzar también los 100 partidos con la camiseta del Espanyol, rompiendo más récords y haciendo historia en el conjunto que acualmente dirige Manolo González. Por su parte, la siguiente prueba será recibir al Oviedo en el RCDE Stadium, dónde podrían lograr la primera victoria del año tras seis derrotas y tres empates hasta la fecha en 2026, que han dejado al equipo en la séptima posición de la plaza con 36 puntos, uno más que la Real Sociedad y Athletic Club.