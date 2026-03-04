Rafa Mir, sin sanción, pero bajo investigación por el presunto insulto racista a Omar El Hilali

El Comité de Disciplina de la RFEF ha abierto una investigación para esclarecer el presunto comentario racista que Rafa Mir habría dirigido a Omar El Hilali durante el partido entre Elche y Espanyol enla jornada 26 de LaLiga. El incidente provocó la activación del protocolo antirracismo por parte del árbitro Galech Apezteguía

El encuentro disputado en la jornada 26 de LaLiga entre el Elche y el Espanyol ha terminado trasladando su foco fuera del terreno de juego. El motivo, el presunto comentario racista que el jugador del conjunto ilicitano, Rafa Mir, habría dirigido al futbolista del equipo perico, Omar El Hilali, durante una discusión en el segundo tiempo del partido. La situación provocó la activación inmediata del protocolo antirracismo por parte del colegiado del encuentro, Iosu Galech Apezteguía, y ha derivado ahora en una investigación formal por parte del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol.

La polémica surgió en el minuto 78 del partido, cuando El Hilali se acercó al árbitro para comunicarle lo que, según su versión, había ocurrido instantes antes durante un enfrentamiento verbal con el delantero del Elche. La denuncia del jugador del Espanyol obligó a detener el encuentro durante varios minutos mientras se aplicaban los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones.

Lo que reflejó el acta arbitral

El colegiado Galech Apezteguía dejó constancia del incidente en el acta oficial del encuentro. En el documento explicó que el futbolista del Espanyol le comunicó que Rafa Mir se había dirigido a él utilizando la expresión “viniste en patera”, una frase que el jugador perico interpretó como un insulto de carácter racista.

Sin embargo, el propio árbitro también señaló en el acta que ni él ni ninguno de los integrantes del equipo arbitral pudieron escuchar esas palabras durante la discusión entre ambos futbolistas. Esta circunstancia ha resultado determinante para que el caso no se resolviera de manera inmediata tras el partido.

Ante la gravedad de la acusación, el árbitro decidió activar el protocolo antirracismo, lo que implicó detener el encuentro durante aproximadamente tres minutos. Durante ese tiempo se trasladó la incidencia a los delegados de ambos equipos y se siguieron los pasos previstos por la normativa para situaciones de posible discriminación.

El Comité abre una investigación

Tras analizar el contenido del acta arbitral, el Comité de Disciplina de la RFEF ha optado por abrir una investigación para intentar aclarar lo sucedido. En su resolución oficial, el organismo explica que ha acordado iniciar una “información reservada” con el objetivo de determinar si existen responsabilidades disciplinarias. Este procedimiento consiste en recopilar todas las pruebas disponibles antes de adoptar una decisión definitiva.

Por el momento, el Comité no ha impuesto ninguna sanción a Rafa Mir. La apertura de la investigación implica que el caso sigue abierto y que el organismo disciplinario necesita más elementos antes de pronunciarse sobre una posible infracción.

Las imágenes no aclaran el incidente

Uno de los factores que complica el esclarecimiento del caso es la falta de pruebas concluyentes en las imágenes del partido. Durante la discusión entre ambos futbolistas, Rafa Mir aparece hablando con la boca cubierta, un gesto habitual entre jugadores cuando discuten sobre el terreno de juego.

El propio Rafa Mir ha negado en todo momento haber pronunciado el comentario que se le atribuye. El delantero del Elche ha defendido su versión desde el final del encuentro, insistiendo en que nunca utilizó una expresión de carácter racista durante el enfrentamiento verbal con el jugador del Espanyol.

Un posible castigo muy severo

Aunque todavía no existe una resolución definitiva, el reglamento disciplinario contempla sanciones muy severas para comportamientos discriminatorios dentro del fútbol profesional. En casos en los que se demuestra un insulto racista, las suspensiones pueden alcanzar varios partidos.

Las sanciones más graves recogidas en el Código Disciplinario de la Federación pueden llegar hasta los doce encuentros de suspensión, dependiendo de la gravedad de los hechos y de las pruebas que se logren reunir durante la investigación.

Un contexto cada vez más vigilado

El fútbol profesional ha intensificado en los últimos años sus mecanismos para combatir el racismo y cualquier forma de discriminación en los estadios. La activación inmediata del protocolo antirracismo durante el partido refleja el intento de las autoridades deportivas de actuar con rapidez ante este tipo de denuncias.

Situaciones similares han generado investigaciones recientes tanto en competiciones nacionales como europeas. El objetivo de estos procedimientos es garantizar que cualquier posible incidente sea analizado con rigor antes de adoptar una decisión disciplinaria.

Mientras tanto, el caso entre Rafa Mir y Omar El Hilali seguirá bajo estudio en los despachos de la Federación. Solo cuando finalice la recopilación de pruebas el Comité de Disciplina podrá determinar si existió realmente un insulto racista o si el incidente queda finalmente sin consecuencias deportivas.