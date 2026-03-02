El Espanyol muestra su "total apoyo" a Omar El Hilali por el incidente con Rafa Mir

La entidad perica ha publicado un comunicado oficial tras lo sucedido en el encuentro frente al Elche en el día de ayer en el Martínez Valero, en el que el club respalda al jugador y "manifiesta su más enérgica condena por lo sucedido"

El encuentro que tuvo lugar entre el Elche y el Espanyol dejó una polémica entre Omar El Hilali y Rafa Mir. El defensa marroquí acusó al delantero del equipo de Eder Sarabia por un presunto insulto racista, que finalmente Iosu Galech recogió en el acta tras acabar el choque en el Martínez Valero. Tras ello, la entidad perica ha querido respaldar a su futbolista en un comunicado oficial, condenando lo ocurrido en la cita de ayer de LaLiga EA Sports, además de expresar "total apoyo" al defensa tras el incidente en el que estuvo involucrado.

El Espanyol reacciona tras lo ocurrido con Omar El Hilali y Rafa Mir

El Espanyol ha explicado, mediante este comunicado oficial, el incidente que tuvo lugar en el choque entre el Elche y el Espanyol en el día de ayer: "Durante el partido disputado este pasado domingo en el estadio Martínez Valero entre el Elche CF y el RCD Espanyol, Omar El Hilali se dirigió al colegiado del partido, Iosu Galech Apezteguia, en el minuto 78, para informarle que había recibido un comentario de contenido discriminatorio y racista de boca de un jugador rival. El árbitro, en ese momento, activó el protocolo contra el racismo y detuvo el partido durante unos minutos, en los que informó a los entrenadores, capitanes, coordinador de seguridad y delegado de campo".

Además, el Espanyol afirma que "ante las informaciones que han ido surgiendo en las últimas horas, el RCD Espanyol manifiesta su más enérgica condena por lo sucedido y reitera el valor al respeto, la igualdad y la convivencia tanto dentro como fuera del terreno de juego. Reprobamos, igualmente, las conductas que atentan contra la dignidad de las personas, incluyendo razones de origen, color de piel o creencias personales y expresamos nuestro total apoyo a Omar El Hilali. A la espera de que puedan aclararse totalmente los hechos, mostramos nuestro respeto a los procedimientos que se establezcan para determinar con rigor lo sucedido, garantizando el derecho de todas las partes a ser escuchadas. Desde el RCD Espanyol seguiremos promoviendo un entorno ajeno a las conductas discriminatorias y trabajando para que el deporte sea un ejemplo real de integración".

Omar El Hilali y Rafa Mir, sin declaraciones públicas por el momento

Además, Omar El Hilali y Rafa Mir, los protagonistas de la polémica del Elche - Espanyol, no se han pronunciado públicamente por el momento. Tras el choque del Martínez Valero, Eder Sarabia y Manolo González, como viene siendo habitual, comparecieron en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, al igual que lo hicieron en zona mixta jugadores como Edu Expósito. No obstante, el delantero, cedido por el Sevilla, habría negado el insulto racista que presuntamente escuchó el defensa del equipo perico, por lo que LaLiga deberá investigar lo ocurrido a través de las cámaras del estadio y con declaraciones de los protagonistas que estuvieron presentes en el estadio ilicitano.