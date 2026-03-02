La versión de Rafa Mir sobre el presunto insulto racista a Omar El Hilali en el Elche - Espanyol

El delantero del conjunto de Eder Sarabia niega el insulto que recogió en el acta Iosu Galech: "viniste en patera". De esta manera, el futbolista de Cartagena ha ofrecido una declaracion distinta que la que acusó el defensa del equipo de Manolo González

Elche y Espanyol empataron a dos en el encuentro que tuvo lugar en la tarde del pasado domingo en el Martínez Valero. Los de Eder Sarabia, que acabaron en superioridad numérica por la expulsión de Pickel en el descuento del partido, lograron un punto con el tanto de Rafa Mir de penalti. Sin embargo, la polémica del choque estuvo centrada, precisamente, al futbolista cedido en el equipo ilicitano, pero por un presunto insulto racista a Omar El Hilali. De esta manera, el delantero habría querido negar la acusación por el defensa marroquí, ofreciendo una nueva version.

Rafa Mir niega el insulto racista a Omar El Hilali

Iosu Galech, colegiado del encuentro entre el Elche y Espanyol, fue muy claro recogiendo el acta lo que le comunicó Omar El Hilali: "El jugador número 23 del RCD Espanyol Don Omar El Hilali, me comunicó que el dorsal 10 del Elche CF Don Rafael Mir Vicente, se dirigió a él en los siguientes términos: "'viniste en patera', no pudiendo ser escuchado por ninguno de los componentes del equipo arbitral". Sin embargo, el partido siguió su curso en el Martínez Valero y, de hecho, el delantero de Cartagena logró el gol del empate con un penalti en el minuto 90, rescatando un punto para los de Eder Sarabia en última instancia. No obstante, la polémica se centró en el presunto insulto racista que tuvo lugar en el choque de LaLiga EA Sports, donde el defensa de Marruecos no tuvo dudas al transmitirselo al árbitro. De esta manera, Manolo González, en la rueda de prensa posterior al duelo, quiso dar su opinión sobre lo que había sucedido: "Igual que también tiene que pasar con los insultos. Hay muchas cosas que se deben eliminar porque provocan situaciones de desagradables".

Asímismo, el Elche publicó un comunicado oficial tras lo sucedido entre Rafa Mir y Omar El Hilali: "Ante las informaciones surgidas hasta el momento contra nuestro jugador Rafa Mir, el Club pide prudencia y respeto ante la falta de evidencias. El Elche CF condena cualquier acto discriminatorio y permanecerá atento a los procedimientos establecidos en este tipo de situaciones, colaborando siempre desde la responsabilidad y el respeto a los valores del deporte". De esta manera, el delantero, cedido por el Sevilla, habría ofrecido una nueva versión, diferente a la que apuntó Iosu Galech, afirmando que dijo "te voy a arrancar la cabeza", tal y como ha informado el Diario Marca.

Elche y Espanyol, a la espera de la actuación de LaLiga

De esta manera, al igual que ocurrió con el caso de Prestianni y Vinicius en el duelo de Champions League entre Benfica y Real Madrid, LaLiga, en este caso, tomará cartas en el asunto y podría tomar medidas contra Rafa Mir. Además, el organismo podría recoger declaraciones a jugadores de Elche y Espanyol, además de a Eder Sarabia, que 'se mojó en rueda de prensa con el presunto insulto racista, y Manolo González, entrenadores de ambos conjuntos. En este sentido, según recoge el artículo 105 relativo a "conductas contrarias al buen orden deportivo de carácter grave", el delantero del equipo ilicitano se podría exponer a una sanción de hasta diez partido, además de una munta de entre 602 y 3.006 euros.

Por ello, Elche y Espanyol esperarán la actuación de LaLiga tras un partido que dejó un sabor agridulce en lo deportivo para los dos equipos. Los de Eder Sarabia se mantienen en la parte baja de la clasificación, situándose decimoséptimos con 26 puntos. Por parte del conjunto de Manolo González, el equipo perico se encuentra en la séptima posición con 36.